Яндекс открывает доступ к контенту со всего мира

Нейросети переведут видео с русского и английского на казахский.

Казахстанские интернет-пользователи смогут смотреть видео на казахском языке, даже если изначально ролик был записан на русском или английском. Функция автоперевода видео с помощью нейросетей доступна в Яндекс Браузере для мобильных устройств и компьютеров, а также в приложении Яндекс с Алисой для Android и iOS. Лекции и документальные видео, рецепты и пошаговые инструкции на русском и английском — все это теперь можно смотреть на казахском языке.

Перевести можно ролики, размещенные на YouTube, VK, Vimeo, Twitch и Coursera. Для этого нужно установить или обновить до последней версии баузер или приложение Яндекса, открыть в них нужное видео и нажать на кнопку «Перевести видео». Закадровый двухголосый перевод запустится через несколько секунд. Для его создания нейросети анализируют звуковую дорожку ролика, отделяют голоса спикеров от остальных звуков (например, музыки и шума), распознают произнесенные слова и перекладывают их в текст. Затем расставляют смысловые акценты и переводят все на казахский с учетом пола спикеров. Это нужно для того, чтобы верно выбрать голос и учесть грамматические особенности: мужчина будет говорить о себе в мужском роде, женщина — в женском.

Далее переведенный текст отправляется на озвучку. Кроме того, его нужно совместить с видеорядом, поскольку длина слов в казахском, английском и русском языках отличается. Нейросети сокращают паузы между словами или ускоряют темп речи там, где это необходимо.

«Мы живем в эпоху „информационного взрыва“, когда количество информации ежегодно растет на 40-50% и, к сожалению, эта информация создается не на казахском языке. Человеческие ресурсы, вкладываемые в классический перевод на казахский язык, не успевают за наплывом данных. Инструменты ИИ открывают ряд преимуществ для расширения доступности контента. Еще одним эффектом применения функции автоматического перевода на казахский язык может стать продвижение и популяризация казахского языка в цифровой среде. Это важно с точки зрения сохранения и развития национальной культуры и идентичности», — отметил генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства Рустем Бигари.

«Технологии нейросетевого перевода Яндекса единовременно сделают огромный пласт прежде недоступного контента близким и понятным для казахстанских пользователей: лекторы мировых университетов, деятели культуры и искусства, кинокритики, шеф-повара и артисты со всего мира заговорят на казахском языке. Такой скачок в доступности контента непременно поспособствует популяризации казахского языка. Для нас это особенная возможность сделать технически сложные материалы доступными и понятными для наших жителей», — отметил Баян Конирбаев, советник акима Алматы по цифровизации.