Охват автодорог сотовой и интернет-связью необходимо расширять – Минтранспорта

Это важный аспект для оперативности принятия мер при ДТП.

На заседании правительства «О безопасности дорожного движения» Министерство транспорта РК озвучило ряд мер для снижения смертности при ДТП. И.о. министра Талгат Ластаев отметил, что, несмотря на предпринимаемые меры, остается еще ряд вопросов, которые требуют принятия скоординированных действий.

«Первое — это оказание первой медицинской помощи при ДТП, речь о так называемом „золотом часе“. Вдоль республиканских дорог имеется 40 трассовых медико-спасательных пунктов, которые эффективно себя зарекомендовали в части оперативности оказания первой медицинской помощи при авариях. Необходимо дальнейшее развитие трассовых пунктов с учетом увеличения интенсивности движения. Вдоль республиканских дорог сегодня требуется порядка 10 ТМСП», — сказал докладчик.

Также и. о. министра обратил внимание на необходимость принятия системных мер в отношении собственников домашних животных за бесхозный выпас скота на дорогах.

«С каждым днем растет количество ДТП по причине столкновения с животными. Акиматам необходимо активнее проводить разъяснительную работу с населением по правилам выпаса скота», — подчеркнул Т. Ластаев.

Третий вопрос, который требует скоординированного решения — охват сотовой и интернет-связью вдоль дорог. По словам докладчика, это важный аспект для оперативности принятия мер при ДТП. Представитель министерства сообщил, что на реконструируемом участке «Кызылорда-Жезказган» в пилотном режиме предусмотрено устройство волоконно-оптической линии связи.