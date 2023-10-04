Всевидящее око

3 августа в отеле Hilton Almaty прошел IT Fest, организованный банком Jusan.

Мероприятие было посвящено цифровым инструментам и новым технологиям в сфере IT и финансов. Банк постоянно внедряет в свои продукты и процессы инновационные инструменты, ведь технологичность — одна из главных его ценностей.

Недавно банк интегрировал платформу APM и наблюдаемости от Dynatrace. Это инструмент для мониторинга и управления производительностью и безопасностью приложений на основе нейросетей. Без этих технологий сейчас не обходится ни одна сложная цифровая инфраструктура. О результатах внедрения рассказала Senior DevOps Самал Кенжебулатова.

Сокращение времени простоев

Платформа Dynatrace позволяет Jusan банк осуществлять мониторинг и аналитику для всех компонентов банковской инфраструктуры, включая серверы, приложения и сети. Это помогает выявлять проблемы, связанные с низкой производительностью и недоступностью.

— Визуализации процессов создаются автоматически без необходимости ручной настройки, дополнительных инструментов или сценариев.

— Интуитивно понятная инфографика упрощает представление о сложностях стека приложений и цепочках доставки.

— Технология Smartscape обеспечивает стопроцентное сквозное наблюдение за всеми компонентами приложения и зависимостями между ними на всех уровнях стека без пробелов и слепых зон.

Все это дает возможность Jusan банк сократить простои системы и, как следствие, уменьшить убытки от потери клиентов и прерывания бизнес-процессов.

Превентивная поддержка и устранение проблем

Посредством нейросети Dynatrace Jusan банк теперь может быстро находить ошибки в коде и устранять их еще до того, как их заметит клиент. Это обеспечивает стабильность и надежность работы банковской системы.

Обнаружение проблем также происходит в полностью автоматическом режиме. Все найденные инциденты классифицируются по типу: проблемы с доступностью, производительностью, инфраструктурой и уязвимости в коде приложений. Вместе с этим оценивается то, как именно выявленные проблемы повлияют на конечных пользователей.

Итог

Уже за первую половину 2023 года Jusan банк на 30% сократил количество событий, которые могли бы привести к возможным проблемам. Еженедельно при помощи платформы Dynatrace банк контролирует более 5 миллионов пользовательских операций и действий, 4060 сервисов и более 500 серверов.

Улучшение клиентского опыта

Использование платформы Dynatrace помогает банку Jusan банк быстро выявлять и решать проблемы, связанные с продуктивностью и доступностью систем. Благодаря этому сервис теперь предоставляет стабильные и надежные услуги, что в целом улучшает удовлетворенность клиентов, способствует их удержанию и привлечению.

Управление уровнем сервиса (SLO)

С помощью Dynatrace Jusan банк может устанавливать ключевые показатели качества обслуживания (SLO), что гарантирует определенный уровень производительности, доступности и надежности систем. Благодаря своевременному контролю пользовательских операций, а также сквозному мониторингу их прохождения через инфраструктуру банка Dynatrace удалось повысить ключевые показатели эффективности SLO.

Улучшение показателя Apdex

Apdex (Application Performance Index) — это индекс производительности приложений. Благодаря Dynatrace Jusan банк теперь может идентифицировать узкие места в своих приложениях, а также устранять проблемы, которые понижают показатель Apdex.

Уровень Apdex — ключевой показатель оценки качества работы приложений глазами конечных пользователей. Он формируется из оценки каждой операции.

Низкое значение Apdex указывает на неудовлетворенность большинства пользователей. Это может означать, что приложение испытывает проблемы с производительностью, такие как медленная загрузка страниц, ошибки или зависания.

Высокое значение Apdex говорит о полной удовлетворенности пользователей. Это свидетельствует о том, что приложение не имеет проблем с производительностью, пользователи получают быстрые ответы и отзывчивый интерфейс.

Итог

Уже за несколько кварталов использования Dynatrace банком Jusan были достигнуты беспрецедентные показатели SLO — 100%. Это означает, что система банка работает без отказов 99,9 процента времени. На легком фронте показатели достигли 100 процентов, благодаря чему безупречно работают сайт бренда и электронная очередь. В целом же удовлетворенность пользователей сервисом Jusan банк с отметки удовлетворительно взлетела до хорошо и отлично.

Приглашаем вас на бизнес-завтрак, организованный компанией Dynatrace. Обсудим реальный опыт внедрения технологий Dynatrace в Jusan банке и продемонстрируем технологию на стенде. Мероприятие пройдет в Астане 13 октября в 10:00 в лектории Музея энергии будущего NUR ALEM.

Описание программы завтрака и регистрация — Dynatracebreakfast.kz.