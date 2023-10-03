Автобусы в Бишкеке начнут фиксировать нарушения ПДД

Об этом сообщили в мэрии.

В Бишкеке в пилотном проекте автобусы будут фиксировать нарушения ПДД. Записи с камер видеонаблюдения, где видны нарушения, отправят в Управление патрульной милиции. К нарушителям будут приняты административные меры. Особое внимание уделят водителям легковых авто, которые ездят по автобусной (желтой) полосе на Южной магистрали, передает Sputnik.

Кроме того, внутри новых автобусов будут установлены камеры фото- и видеофиксации. Если в автобусе произойдет конфликтная ситуация или другие правонарушения, пассажиры также смогут просмотреть запись.