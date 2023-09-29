ЕАЭС унифицирует правила маркировки лекарств, напитков, телефонов и ноутбуков

Страны будут сами определять дату введения и порядок маркировки продукции на своей территории.

Совет Евразийской экономической комиссии решил установить унифицированные правила маркировки лекарственных препаратов, безалкогольных напитков, сока, а также телефонов и ноутбуков в государствах ЕАЭС. Страны будут сами определять дату введения и порядок маркировки продукции средствами идентификации на своей территории, уведомляя об этом ЕЭК не позднее чем за шесть месяцев до начала мероприятий, передает Sputnik.

«Комиссия приняла принципиальные решения, направленные на обеспечение одной из базовых свобод ЕАЭС. Благодаря достигнутым договоренностям удастся создать условия для беспрепятственного движения товаров по территории Союза и предотвратить возникновение барьеров на внутреннем рынке», — подчеркнул министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Таким образом, во всех случаях в каждой из стран ЕАЭС будет гарантировано признание средств идентификации других государств, сформированных в соответствии с унифицированными требованиями.

По некоторым позициям страны пока не готовы вводить маркировку на текущем этапе. Так, в отношении лекарств — это Армения, в отношении безалкогольных напитков и соков — Казахстан, а в отношении ноутбуков и телефонов — Казахстан и Кыргызстан.