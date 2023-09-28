При этом размер штрафа за это преступление нужно увеличить, считают в Минцифры.

Собственников и владельцев информсистем будут наказывать за утечку персональных данных казахстанцев, заявил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Малик Олжабеков. По его словам, сейчас есть штраф за это нарушение, сумма варьируется от 345 тысяч тенге до 3,4 млн тенге, то есть от 100 МРП до 1 000 МРП. Однако размер штрафа нужно увеличить, отметил вице-министр. Также ведомство планирует ввести меру плановых проверок владельцев информсистем, передает Sputnik.

Ранее в Telegram были обнаружены два чат-бота, которые три года собирали, а затем распространяли персональные данные казахстанцев. В Минцифры собирают данные для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства.

«Многие пользователи предположили, что данные были взяты из госинформсистем. Как такое стало возможным и что предприняло министерство для исправления ситуации? Решает ли этот законопроект озвученную проблему», — спросил депутат Мажилиса Никита Шаталов.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Малик Олжабеков признал проблему. Но попытался объяснить ситуацию.

«Хотелось бы отметить, что принцип работы у них устроен таким образом, что они собирают и агрегируют информацию из различных источников, в том числе — соцсетей и на основании введения номера сотового телефона. Предполагаем, что одним из источников может выступать такой сервис, который выдает данные по номеру телефона. Что касается адресов, в основном это устаревшая информация с утечек, имевших место ранее», — сказал Олжабеков.

Он добавил, что часть данных бот берет из открытых, общедоступных сервисов. Ведомство направило заявку о блокировке этих сервисов в Министерство культуры и информации.

В парламенте в работе находится законопроект, направленный на обеспечение безопасности информационных систем и персональных данных граждан в системе электронного правительства.