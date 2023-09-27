Kaspi.kz — интернет-магазин №1 в Казахстане

Kaspi.kz в шестой раз занял первое место в рэнкинге крупнейших торговых интернет-площадок TOP KZ Retail E-Commerce 2023.

«Мы гордимся, что Kaspi.kz — технологическая и инновационная компания, которая полностью создана в Казахстане. Предоставляя онлайн-сервисы мирового уровня, мы стремимся улучшить жизнь наших любимых клиентов. А наши сервисы для бизнеса помогают казахстанским предпринимателям расти, развиваться и создавать рабочие места. Спасибо каждому нашему любимому клиенту и партнеру за то, что вы с нами», — прокомментировал Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz.

Рэнкинг TOP KZ Retail E-Commerce ежегодно составляют деловой журнал Forbes Kazakhstan совместно с международной консалтинговой компанией Baker Tilly Kazakhstan. Авторы оценивают казахстанские интернет-компании по объему выручки от онлайн-продаж.