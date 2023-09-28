AdHand запускает продажи Telegram Ads в Казахстане: о сервисе, условиях и возможностях
Для рекламодателей это возможность одними из первых протестировать новый способ привлечения клиентов на адекватных бюджетах и с кэшбэком.
AdHand стала реселлером рекламы в Telegram в Казахстане с выгодными условиями закупки рекламы. Теперь маркетологам доступен еще один способ привлечения потенциальных клиентов. А для быстрого старта компания предлагает квалифицированную поддержку по запуску и удобные маркетинговые инструменты.
Низкая конкуренция за размещение и цена за показы выделяют Telegram на фоне других соцсетей. Рассказываем о возможностях Telegram Ads, перспективах для рекламодателей и сервисе AdHand.
Telegram как рекламная площадка
Бывший мессенджер Telegram сегодня превратился в полноценную социальную сеть.
В Telegram множество способов коммуницировать с аудиторией
Форматы максимально нативные, что и привлекает такое количество качественной аудитории.
Доступ к лояльной и платежеспособной аудитории
800 млн пользователей по всему миру активно пользуются Telegram каждый месяц. Это огромная платежеспособная аудитория.
Source: Statista. TGstat
Пользователи отмечают удобство мессенджера, поэтому активно потребляют контент, в том числе и нативно встроенные рекламные блоки. Для многих Telegram — главный источник новостей.
В Telegram собралась лояльная и платежеспособная аудитория, что делает площадку перспективной для рекламодателей.
Нативная реклама с CPM от 2 евро
Сейчас пользователи еще не перегружены рекламным контентом, и у рекламодателей есть шанс протестировать новый маркетинговый канал на адекватных бюджетах.
Цена за 1 000 показов на площадке начинается от двух евро. Это почти в три раза меньше, чем в среднем по другим площадкам.
Source: Statista. TGstat
Реклама в Telegram размещается нативно в конце ленты каналов с 1k+ подписчиков.
Так может выглядеть рекламное объявление
Новый способ генерации лидов и трафика
В объявление можно добавить ссылку на Telegram-канал, бот или любую внешнюю ссылку.
Таргетировать рекламу можно по параметрам пользователей или каналов.
Так, например, можно выбрать:
— всех пользователей из Казахстана, которым интересы определенные темы;
— всех пользователей, которые подписаны на определенные каналы.
Есть и другие настройки таргетинга.
AdHand делает рекламу в Telegram Ads доступной
Компания AdHand создает удобные решения для маркетологов по покупке и управлению рекламными бюджетами в соцсетях. В Казахстане AdHand открывает доступ к Telegram Ads с выгодными условиями и помогает:
— настроить рекламную кампанию;
— пополнять и управлять рекламным бюджетом;
— получить закрывающие документы;
— связаться с поддержкой Telegram в случае, если возникнут проблемы.
А еще у AdHand действуют программы лояльности с кэшбэком.
Узнать больше о Telegram Ads, команде и услугах AdHand можно на сайте. Там же есть форма для записи на демо-звонок.