AdHand запускает продажи Telegram Ads в Казахстане: о сервисе, условиях и возможностях

Для рекламодателей это возможность одними из первых протестировать новый способ привлечения клиентов на адекватных бюджетах и с кэшбэком.

AdHand стала реселлером рекламы в Telegram в Казахстане с выгодными условиями закупки рекламы. Теперь маркетологам доступен еще один способ привлечения потенциальных клиентов. А для быстрого старта компания предлагает квалифицированную поддержку по запуску и удобные маркетинговые инструменты.

Низкая конкуренция за размещение и цена за показы выделяют Telegram на фоне других соцсетей. Рассказываем о возможностях Telegram Ads, перспективах для рекламодателей и сервисе AdHand.

Telegram как рекламная площадка

Бывший мессенджер Telegram сегодня превратился в полноценную социальную сеть.



В Telegram множество способов коммуницировать с аудиторией

Форматы максимально нативные, что и привлекает такое количество качественной аудитории.

Доступ к лояльной и платежеспособной аудитории

800 млн пользователей по всему миру активно пользуются Telegram каждый месяц. Это огромная платежеспособная аудитория.



Source: Statista. TGstat

Пользователи отмечают удобство мессенджера, поэтому активно потребляют контент, в том числе и нативно встроенные рекламные блоки. Для многих Telegram — главный источник новостей.

В Telegram собралась лояльная и платежеспособная аудитория, что делает площадку перспективной для рекламодателей.

Нативная реклама с CPM от 2 евро

Сейчас пользователи еще не перегружены рекламным контентом, и у рекламодателей есть шанс протестировать новый маркетинговый канал на адекватных бюджетах.

Цена за 1 000 показов на площадке начинается от двух евро. Это почти в три раза меньше, чем в среднем по другим площадкам.



Source: Statista. TGstat

Реклама в Telegram размещается нативно в конце ленты каналов с 1k+ подписчиков.



Так может выглядеть рекламное объявление

Новый способ генерации лидов и трафика

В объявление можно добавить ссылку на Telegram-канал, бот или любую внешнюю ссылку.

Таргетировать рекламу можно по параметрам пользователей или каналов.

Так, например, можно выбрать:

— всех пользователей из Казахстана, которым интересы определенные темы;

— всех пользователей, которые подписаны на определенные каналы.

Есть и другие настройки таргетинга.

AdHand делает рекламу в Telegram Ads доступной

Компания AdHand создает удобные решения для маркетологов по покупке и управлению рекламными бюджетами в соцсетях. В Казахстане AdHand открывает доступ к Telegram Ads с выгодными условиями и помогает:

— настроить рекламную кампанию;

— пополнять и управлять рекламным бюджетом;

— получить закрывающие документы;

— связаться с поддержкой Telegram в случае, если возникнут проблемы.

А еще у AdHand действуют программы лояльности с кэшбэком.

Узнать больше о Telegram Ads, команде и услугах AdHand можно на сайте. Там же есть форма для записи на демо-звонок.