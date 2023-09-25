Разработан интерактивный каталог художественной литературы для школ Казахстана

Bookfund поможет увидеть реальную картину по предпочтению книг в том или ином регионе.

В рамках реализации поручения Главы государства о необходимости создания и реализации программы «Детская литература» Республиканской научно-педагогической библиотекой Минпросвещения РК разработан Интерактивный каталог художественной литературы для детей.

«Создана система Bookfund для организаций образования страны. Это специальный список книг в цифровом формате, охватывающий различные периоды и жанры казахской литературы. Сейчас ведется работа по внедрению интерактивной каталогизации по утвержденному списку художественной литературы. Чуть позже пользователи смогут ознакомиться с полным каталогом, зарегистрировавшись в системе под своим аккаунтом», — поделилась директор РНПБ Алия Сайдембаева.

С начала учебного года проведен ряд вебинаров для сотрудников управлений образования и школьных библиотекарей по регистрации в автоматизированной системе библиотечного дела Казахстана Bookfund. Эта система поможет увидеть реальную картину по предпочтению книг в том или ином регионе.