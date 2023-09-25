Казахстанский киберспорт впервые представят на Азиаде в Ханчжоу

В соревнованиях примут участие 45 стран.

Сборная Казахстана по киберспорту впервые представит страну на XIX Азиатских играх, которые пройдут в китайском городе Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября, передает Kazpravda.kz.

По словам тренера сборной Казахстана по киберспорту Ержана Шакеева, уровень киберспорта в стране достаточно сильно развит.

«В декабре прошлого года проходил международный чемпионат на острове Бали. Казахстан по G-mobile вернулся оттуда с золотом. И теперь на каждый чемпионат, который от них проводится, нас приглашают, как чемпионов», — рассказал тренер.

Несмотря на то, что Казахстан стал заметным игроком в мире киберспорта относительно недавно, по мнению международных организаций, геймеры РК уже прочно заняли лидирующие позиции в мировом рейтинге.

В республике этот вид игр активное развитие получил в середине 2000-х. А в 2018 году он был признан официальным видом спорта. В январе 2019 года сообщалось, что в Казахстане будет создана киберспортивная академия для молодежи, а уже в январе 2020 три казахстанца попали в ТОП-30 самых популярных киберспортсменов СНГ.

Сегодня в Казахстане проводятся турниры по 15 кибердисциплинам. За 7 месяцев этого года в республике прошло 129 состязаний, включая первый национальный Кубок страны.