HONOR подписала меморандум о сотрудничестве с ключевыми торговыми сетями

Глобальный технологический бренд укрепил свои позиции на рынке Казахстана.

Один из ведущих мировых производителей интеллектуальных устройств подписал меморандум о сотрудничестве с ключевыми торговыми сетями: Mechta.kz, Technodom, Sulpak, Evrika. Документ отражает взаимный интерес не только в продаже товаров HONOR, но и в их продвижении на рынке, в том числе — в виде совместных маркетинговых активностей, передает Alfa.kz.

Срок действия меморандума — три года. Благодаря ему HONOR совместно с партнерами планирует реализовать дорожную карту, которая позволит вывести продукцию компании в лидеры рынка.

«Ровно год назад в Казахстане стартовали продажи смартфонов HONOR с единственным ритейлером, Mechta.kz. Сегодня наша продукция представлена уже во всех ключевых торговых сетях страны. Мы расширяли сеть продавцов, опираясь на пожелания наших клиентов. Устройства HONOR, которые помимо смартфонов представлены уже целой экосистемой электронных девайсов, доступны во всех регионах Казахстана в сетях Mechta.kz, Technodom, Sulpak, Evrika, DNS и Vokk», — комментирует Джонибек Вэй, региональный директор HONOR в Казахстане и Монголии.

Продуктовая линейка HONOR представлена в Казахстане устройствами серии X, которые относятся к низкому ценовому сегменту, но демонстрируют флагманские характеристики. Основная миссия этой серии смартфонов — сделать новейшие технологии общедоступными. Также в торговых сетях доступна самая популярная, номерная серия смартфонов, которая в данный момент представлена новейшим HONOR 90 и относится к среднему ценовому сегменту. Премиальная флагманская серия HONOR Magic также доступна казахстанцам. Смартфон HONOR Magic5 Pro поступил в продажу в июне текущего года. Помимо смартфонов доступны ноутбуки HONOR, беспроводные наушники и смарт-часы.