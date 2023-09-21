В Мангистауской области собрались открывать IT-хаб для молодежи

Основная цель хаба — подготовка качественных IT-специалистов для мирового рынка информационных технологий и повышение уровня цифровизации региона.

В Мангистауской области откроют центр Mangystau IT-хаб для адаптации в сфере информационных технологий и креативной индустрии. Об этом сообщила пресс-служба акима региона. Центр планируется открыть в декабря 2023 года, передает Sputnik.

Открытие анонсировала представитель международного технопарка IT-стартапов «Astana Hub» в Мангистау Айгерим Мажтай на заседании областного совета по делам молодежи с участием главы области Нурлана Ногаева. Центр откроется на базе «Молодежного ресурсного центра Мангистауской области».

Также представители общественных организаций открыли выставку социальных проектов для молодежи региона. Это проекты, финансируемые управлением по вопросам молодежной политики. Они направлены на обучение молодых лидеров. По данным акимата, молодежь в возрасте от 14 до 35 лет составляет 29,8% населения области.