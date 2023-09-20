Когда в Казахстане появится цифровой тенге

Национальный банк Казахстана и Национальная платежная корпорация опубликовали доклад по внедрению цифровой валюты в РК.

Как следует из доклада, в рамках опытно-промышленной эксплуатации реализуются базовые сценарии использования цифрового тенге как платежного средства, проводится интеграция с участниками финансового рынка и провайдерами финансовой инфраструктуры. Доклад называется «Цифровой тенге: план реализации первой фазы», передает Zakon.kz.

«Цифровой тенге будет внедрен в три фазы в срок до конца 2025 года. В соответствии с дорожной картой реализации проекта, в 2023 году будет реализован первый этап. Создано два контура (направления развития) платформы цифрового тенге — опытно-промышленный и исследовательский (R&D)», — говорится в документе.

Также сообщается о внедрении механизма программируемых платежей с использованием смарт-контрактов.

«Этот контур предназначен для реализации основного функционала ЦТ и его последующей эксплуатации», — заявили в пресс-службе Нацбанка РК

Вместе с тем в НБК отметили, что в рамках исследовательского контура осуществляется тестирование трансграничных расчетов в цифровых валютах центральных банков, взаимодействие с участниками рынка цифровых активов, рассматриваются возможности использования цифрового тенге в качестве расчетной инфраструктуры для токенизированных активов.

Итоги реализации первой фазы проекта в 2023 году будут представлены в рамках конгресса финансистов Казахстана, приуроченного к 30-летию национальной валюты. Детальные результаты, согласно плану, будут опубликованы в формате итогового доклада в декабре 2023 года. В НБК отметили, что цифровой тенге не призван заменить наличные или безналичные деньги, а будет использоваться параллельно.

«Внедрение цифрового тенге позволит повысить доступность финансовых услуг, откроет новые возможности для создания инновационных финансовых продуктов, повысит эффективность государственных расходов, а также снизит издержки в трансграничных расчетах», — отметили в пресс-службе Нацбанка РК.