В Астане откроют GE Healthcare Academy

Повышение квалификации и цифровой архив: о чем договорились Токаев и президент GE Healthcare по Европе.

Глава государства встретился с президентом GE Healthcare по Европе, Ближнему Востоку и Африке Робом Уолтоном. В ходе беседы Касым-Жомарту Токаеву рассказали о планах компании GE Healthcare по локализации производства ультразвуковых аппаратов с последующим выпуском компьютерных томографов, ангиографов и маммографов, передает Liter.kz.

Президент Казахстана подчеркнул, что эта инициатива в полной мере отвечает задаче по увеличению доли отечественного производства лекарственных средств и медицинской техники до 50% к 2025 году.

Роб Уолтон рассказал Президенту о намерении GE Healthcare создать Централизованный национальный цифровой архив клинических изображений Республики Казахстан. Это позволит упростить управление данными о пациентах и, как следствие, снизить стоимость услуг. Компания также реализует образовательные программы для повышения квалификации кадров системы здравоохранения путем открытия GE Healthcare Academy на базе НАО «Медицинский университет Астана». К полноценной деятельности учебное заведение сможет приступить в октябре текущего года.

Глава государства высоко оценил стратегическое партнерство с GE по важным проектам в области здравоохранения в Казахстане. В рамках встречи состоялось подписание рамочного соглашения об основных условиях реализации инвестиционного проекта GE Healthcare между правительством Республики Казахстан и GE Healthcare.

GE Healthсare представлена более чем в 140 странах. Выручка компании в 2022 году составила 19 миллиардов долларов, ее рыночная капитализация — 34,5 миллиарда долларов.