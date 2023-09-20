Мобильное приложение Aleumet запустили в Казахстане

Как отмечают в Минтруда, функционал портала соцуслуг стал для казахстанцев еще доступнее.

Для повышения доступности функционала портала социальных услуг разработано и запущено приложение Aleumet, используя которое лица с инвалидностью могут заказать технические компенсаторные средства реабилитации согласно индивидуальным программам реабилитации. Приложение бесплатно и доступно для скачивания в App Store и Play Маркет, передает Kazpravda.kz.

Сообщается, что в дальнейшем функционал приложения будет расширяться, появится возможность заказывать прочие предоставляемые ЛСИ услуги: санаторно-курортное лечение, специалиста жестового языка, индивидуального помощника и другие специальные социальные услуги.

В министерстве напомнили, что с начала 2023 года лица с инвалидностью получили через ПСУ более 377 тыс. услуг, большая часть из которых являются техническими средствами реабилитации.

Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации. Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные ТСР можно посредством доставки либо самовывозом.

На сегодня на ПСУ зарегистрировано 859 медико-социальных учреждений, оказывающих специальные социальные услуги, 482 поставщика ТСР, более 27 тыс. поставщиков услуг индивидуального помощника, 703 жестового языка и 104 санаторно-курортного лечения.

Внедрение автоматизированной информационной системы «Портал социальных услуг» предусмотрено в рамках Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью. Консультации по пользованию ПСУ можно получить в контакт-центре поддержки, дозвониться в который можно через единый номер 1414.