PROFIT Smart City Day 2023: как умнеют города

15 сентября прошла вторая ежегодная конференция PROFIT Smart City Day, где обсуждается цифровизация казахстанских городов.

PROFIT Smart City Day 2023 собрала крупных международных вендоров, представителей госрегулятора, а также ИТ-специалистов со всего Казахстана. Конференцию открыл Аманбек Қайырбаев, главный эксперт Департамента цифрового развития Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Он представил подход государства к построению сервисов для населения.

«Наша цель — создать „человекоориентированную“ модель общественных услуг. В настоящее время в электронном формате доступно 25 видов документов, а процент услуг доведен до 92. В 2018 году, когда был реализован проект Smart Aqkol, стало понятно, что необходимо сформировать эталонный стандарт Умного города. В 2019 году первый эталонный стандарт был разработан», — отметил спикер.

Современные умные города — это городские территории, которые используют технологии и данные для улучшения качества жизни населения, повышения устойчивости и оптимизации управления ресурсами. Для этого используются различные технологии, среди которых — Интернет вещей, искусственный интеллект, анализ данных.

По данным Statista, в 2022 году ведущим мировым цифровым городом стал Копенгаген с рейтингом 80,3. Сеул, Пекин, Амстердам и Сингапур замыкают пятерку лучших цифровых городов. Глобальный доход от проектов Умного города в 2023 г. составит 89,49 млрд долларов, а крупнейшим сегментом сферы умных городов аналитики назвали инфраструктуру.

Для сбора информации в умных городах используются датчики, устройства и инфраструктура. Данные собираются и анализируются для получения информации и принятия обоснованных решений. Именно такой подход, основанный на данных, и позволяет оптимизировать системы, повысить энергоэффективность, улучшить общественную безопасность и предоставить жителям более качественные услуги. Так, например, интеллектуальные транспортные системы могут использовать данные в реальном времени для оптимизации транспортных потоков, уменьшения заторов и даже улучшения услуг общественного транспорта.

«Сама логика систем для умного города должна подразумевать общий подход в рамках конкретной архитектуры. Когда мы говорим про данные, мы должны говорить про конвертируемость данных и корреляцию. Если раньше был этап, когда базы данных были в основном структурированные, то сегодня мы сталкиваемся с гигантскими объемами неструктурированных данных. И это не только камеры. Это геопространственные данные, телеком, данные по активности жителей. Все это надо собирать вместе, и в основном это не технический вопрос, а процессный и регуляторный. Каким образом выстраивать единые правила так, чтобы данные сливались в единую систему и на одном полотне можно было их сравнивать с другими данными. То, что делается в Алматы, делается именно в рамках такого целостного подхода. Но надо понимать, что поэтапное развитие в любом случае должно быть. Собрать какую-то монолитную инфраструктуру, которая на уровне города агрегировала бы все и давала конкретные сервисы — очень тяжело. В базовом формате это невозможно. Есть отдельные базы данных, которые должны находиться в своей экосистеме. Для нас важно понять, как правильно и эффективно этим всем пользоваться», — говорит Баян Конирбаев, внештатный советник по цифровизации Акимата г. Алматы.

Сейчас в Казахстане достаточно остро стоит вопрос транспортных систем и видеонаблюдения. В областях и районах установлено множество камер с различными системами, которые зачастую не выведены в ЦОУ. Как рассказал Аманбек Қайырбаев, внедрение новой платформы и единой системы камер по всей стране — это вопрос бюджета. В настоящее время идет работа над законом о национальной системе видеомониторинга и продумывается, кто из госорганов будет ответственен за систему, как будет создаваться платформа и кто будет заказчиком. По сути, в Казахстане планируется создать единую платформу и систему видеонаблюдения, с требованиями к камерам и их подключению.

«Да, „лоскутное одеяло“ решений есть и будет, проблематика существует. Но какие-то системы уже реализованы, ими пользуются. Да, где-то нужна модернизация, но если что-то уже работает, нужно внимательно посмотреть: а так ли необходимо новое решение, как оно будет работать? Сейчас что мы видим? Работают старые системы, параллельно внедряются новые. В конечном итоге, страдают сами госслужащие, страдаем мы, пользователи. Не нужно создавать или внедрять новое повсеместно. Надо рассмотреть возможность привести в соответствие уже существующее», — считает Ботагоз Касабек, генеральный директор TOO «BAf Solutions».

О системах транспортной безопасности Sunqar, которые внедряет RPART, рассказал на конференции Алексей Ример, финансовый директор компании.

«По данным на 2019 год Казахстан занимает 81 место по количеству смертей в ДТП на 100 тыс. человек. Порядка 14,5% водителей нарушают ПДД за рулем автомобиля. Что нужно сделать, чтобы улучшить безопасность на дорогах? Водитель должен понимать, что все совершенные правонарушения будут выявлены. Однако силами наружных нарядов ДПС невозможно обеспечить должный уровень безопасности. Для этого рациональнее использовать специальные комплексы. Так, например, SUNQAR обеспечивает фиксацию наибольшего количества типов нарушений ПДД. А уникальность решения состоит в том, что мы обрабатываем материалы сразу в АПК. Мы сконструировали камеру и написали софт для распознавания нарушений. SUNQAR формирует материалы с высоким качеством, используются новейшие технологии обработки видео-данных», — выступил Алексей Ример.

В работе над планированием городской среды, ее управлением и защитой могут помочь цифровые двойники (digital twins). Это виртуальные модели городской инфраструктуры, которые отображают реальное состояние и функционирование различных систем и объектов в реальном времени. Они являются ключевым элементом в рамках проектов Smart City. Цифровой двойник создается путем сбора и анализа данных из различных источников, таких как сенсоры, IoT-устройства, датчики и системы мониторинга. Эти данные затем используются для создания виртуальной 3D-модели города, отражающей его основные аспекты (здания, дороги, тротуары, зеленые зоны, транспортная сеть и другие объекты инфраструктуры).

Подход Hexagon к проектам по построению цифровых двойников и решения компании представил Александр Тасев, региональный менеджер по Восточной Европе и СНГ Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatial division. Он также привел примеры проектов городского планирования, мониторинга инфраструктуры и даже предотвращения наводнений.

«Мы предлагаем системы сбора данных с любых сенсоров, датчиков и камер, а также обработку этих данных с целью визуализации и анализа. Комбинацию данных и решений на базе этих данных, включая системы искусственного интеллекта, мы объединяем в одном понятии „умная цифровая реальность“. Компания Hexagon представляет решения в разных индустриях, включая и городские системы и госуправление. Сегодня 50% мирового населения проживает в городах. К 2050 году этот показатель увеличится до 70%. В Казахстане эта цифра сейчас составляет 59%. Тренд уже виден и понятен, отсюда понятно также, почему мы сегодня обсуждаем тему умных городов. 20 лет — это не так уж и много. Уже сейчас у органов госуправления и даже бизнесов должна быть стратегия и понимание того, к чему мы идем», — высказался Александр Тасев.

Стоит отметить, что развитие городских систем невозможно без хороших каналов связи. Помимо городских служб это влияет и на развитие бизнеса. О том, как сегодня в регионах обстоит дело с мобильной связью и почему она так важна, на PROFIT Smart City Day 2023 рассказал Асет Абдраханов, руководитель Управления цифровизации, оказания государственных услуг и архивов Туркестанской области.

«С развитием сотовой связи МСБ получают доступ к более широкой аудитории клиентов, что увеличивает их потенциал для роста. Мобильная связь обеспечивает связность между сотрудниками бизнеса, позволяя им эффективно сотрудничать и работать на удаленном доступе. Кроме того, разработка собственных мобильных приложений позволяет МСБ улучшить опыт клиентов и предоставить им дополнительные возможности, такие как онлайн-заказы и акции, что, в свою очередь, ведет к развитию электронной коммерции», — говорит Асет Абдраханов.

Интересную презентацию представил Олжас Жанабек, руководитель Управления цифровизации города Алматы. Он показал концепт городского супераппа. Это многофункциональное мобильное приложение, которое дает доступ гражданам к продуктам и сервисам цифровой экосистемы. По словам спикера, все алматинские сервисы (Jas Almaty, Visit Almaty, Situation Center, Almaty Business, Open Almaty, Onay, Almaty Parking, Darmen, Bilim Almaty, Damu Bala) могут быть объединены в единое приложение. При его создании разработчики вдохновляются городским супер-аппом Стамбула. Пока, правда, такое суперприложение для Алматы находится на стадии идеи.

О примере аналогичного решения, уже реализованного в Белоруссии, рассказала Наталия Падуто, начальник отдела по организации продаж услуг и реализации проектов юридическим лицам РУП «Белтелеком».

«В приложении работает 22 города, готовятся к запуску еще 35 городов. Платформа „Мой город“ включает более 40 видов городских сервисов, а также предлагает пользователям онлайн-услуги. У мобильного приложения уже более 65 тыс. скачиваний, более 650 тыс. просмотров организаций и более 50 тыс. онлайн-заказов и переходов по ссылкам. Всего в проекте участвует более 4500 организаций. Мы также реализовали проект „Мой университет“ для доступа студентов и сотрудников вузов к университетским сервисам», — пояснила Наталия Падуто.

При этом, помимо внедрения тех или иных сервисов сегодня немаловажное значение придается и облику современных городов. От хаотичного архитектурного облика и устаревшей подачи информации современные города переходят к лаконичным и современным методам визуализации. О том, как наружная реклама и информационные сервисы могут быть вписаны в концепцию Smart City, рассказал Рауль Линдт, Chief Product Officer компании Citix.

«Citix — это ĸомпания, ĸоторая создает глобальные ĸомплеĸсные решения на стыĸе таĸих сфер, ĸаĸ Smart City и Adtech. Мы нацелены создавать новый опыт взаимодействия человека и технологий. Сегодня городская среда нуждается в трансформации. Citix делает ее более комфортной и функциональной. Так, например, один наш Smartboard легко заменит более 30 разных конструкций. В Smartboard реализована система умных виджетов, возможности навигации, событийное оповещение, управление транспортными потоками и социальное информирование», — говорит Рауль Линдт.

Тему городских сервисов продолжил Вячеслав Ким, директор по региональному развитию X NET. Он представил проект Единого координационного центра, который реализован в Караганде. Сейчас к нему подключено уже 60 коммунальных служб Карагандинской области. Партнер-разработчик проекта — компания SAMGAU (Астана).

«Мы на ежемесячной основе принимаем участие в рабочих группах по развитию этого контакт-центра, привносим изменения и оптимизируем его. На ближайшее время мы уже рассматриваем переход службы 109 в службу 112. То есть, от коммунальной службы мы идем к сервису, который отвечает за жизни людей. Естественно, мы понимаем свою ответственность. Сейчас акимат Карагандинской области рассматривает этот вопрос. Если же говорить в целом про контакт-центры, то при построении систем городского масштаба мы готовы внедрять унифицированные коммуникации для больших организаций», — говорит Вячеслав Ким.

Еще об одном контакт-центре, уже в Астане, рассказал Аскар Таксимов, руководитель Городского центра мониторинга и оперативного реагирования «iKOMEK 109» акимата Астаны. iKOMEK 109 был запущен в 2018 году. Он объединяет все контакт-центры коммунальных предприятий и является единой точкой контакта с жителями.

«За весь период работы городского центра зарегистрировано свыше 11 млн обращений. 81,2% обращений приходится на консультации и отрабатывается с первого звонка. В топ-10 направлений по обращениям в этом году вошли здравоохранение, общественный транспорт, электроснабжение и водоснабжение, а также городская среда, образование. Сейчас мы реализуем трехуровневую модель поддержки жителей столицы на основе методологии Service Management. В нее входят операторы контакт-центра, инспекторы мониторинга и ответственные исполнители (коммунальные службы, акиматы районов, управления акимата, КСК, и т. д.). А мониторинг социальных сетей позволяет нам максимально охватить обращения горожан. Так, с начала 2023 года мы приняли 33 тыс. обращений в Telegram, 16 тыс. обращений в Instagram и 2 тыс. — в Facebook. Кроме того, мы внедрили рейтинг руководителей. Оцифрованы стратегические KPI развития города. Каждый показатель закреплен за курирующими заместителями акима и руководителями управлений. KPI автоматически формируется из статистики и проектного офиса, на основе которых и составляется рейтинг руководителей. iKOMEK109 сегодня — это не только единый контакт-центр, а полноценный Ситуационный центр города, состоящий из множества услуг. Он стал неотъемлемой частью умного города, где расширенный спектр услуг предназначен для обеспечения комфортной и безопасной жизни наших жителей», — поделился Аскар Таксимов.

В выступлениях обоих спикеров подчеркивалась важность цифровизации не только городских сервисов, но и в целом системы ЖКХ. Это позволяет оптимизировать и улучшить управление комплексом жилищных и коммунальных ресурсов. Автоматизация процессов в жилищно-коммунальном хозяйстве позволяет сэкономить время, ресурсы и снизить затраты на обслуживание и ремонт инфраструктуры. К примеру, автоматизированная система учета и сбора показаний приборов учета позволяет эффективно контролировать потребление энергии и ресурсов, а также упростить процедуру оплаты коммунальных услуг для жителей. Цифровизация ЖКХ обеспечивает переход к смарт-технологиям и дает возможность эффективно управлять городской инфраструктурой, улучшать общественные услуги и повышать безопасность.

С презентацией о мерах развития цифровизации и автоматизации отрасли ЖКХ в Казахстане выступил Нурбек Сериков, управляющий директор АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ». Он рассказал о внедрении проекта «Информационная система централизованного сбора и хранения электронных информационных ресурсов в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства (ИС ЦС)».

«Цель проекта — создание эталонных данных из разрозненных, повышение прозрачности и эффективности деятельности субъектов жилищного фонда и жилищно-коммунального хозяйства. На сегодня мы уже интегрировали 14 субъектов естественных монополий, в процессе 145 СЕМ (они передают данные по начислениям, показаниям, оснащенностью приборами учета), ввели в ИС 49 773 из 54550 паспортов МЖД (наполнение 91,2%), интегрировались с 9 сервисами ГБД АР, ГБД РН, ГБД ФЛ, ГБД ЮЛ, ИС „Мобильное правительство“, ИС „База мобильных граждан“, реализовали синхронные интеграционные методы для приема данных от СЕМ, а также запустили платные услуги по отправке SMS-уведомления о задолженности и предоставление информации о количестве зарегистрированных лиц», — рассказал спикер.

Андрей Поцелуев, директор ТОО «ЛинкМастер Казахстан», представил одного из вендоров в портфеле своей компании, Hikmicro, который предлагает ИК тепловидение. Это метод и средства бесконтактной визуализации тепловых полей и измерения температуры объектов по их собственному тепловому излучению. Тепловизоры Hikmicro могут использоваться в широком списке отраслей, включая и сферы ЖКХ, водоснабжение и теплотрассы, автодороги, медицина и здравоохранение. Так, например, в энергетике тепловизоры применяются для энергоаудита и энергонадзора при электромонтаже.

«HIKMICRO — ведущий поставщик тепловизионного оборудования и решений для тепловизионного контроля. Компания специализируется на инновациях в области тепловизионных технологий и предлагает тепловизионные матрицы, модули, камеры, комплексные решения, а также приборы ночного видения для использования на открытом воздухе, в промышленности и индустрии безопасности. Продукция HIKMICRO используется в более чем 100 странах и регионах по всему миру. Кроме того, HIKMICRO — один из нескольких производителей тепловизионных матриц. Вендор также предлагает специальное ПО: HIKMICRO Viewer (мобильное приложение для потоковой передачи видео, анализа тепловых изображений и видео и быстрого создания и обмена отчетами), HIKMICRO Inspector (ПО для ПК, упрощающее инспекторам процесс проверки), HIKMICRO Analyzer (приложение для ПК, помогающее управлять и анализировать тепловые изображения и видео, а также создавать отчеты), HIKMICRO Studio (ПО для управления стационарными и портативными камерами», — выступил Андрей Поцелуев.

Важно отметить, что концепция Умного города постоянно развивается, и в различных городах могут быть применены разные подходы к внедрению технологий. Каждый умный город уникален с точки зрения своих конкретных целей, проблем и решений. Именно поэтому тема цифровизации городов так актуальна — PROFIT Smart City Day помогает оценить уже имеющийся опыт и выработать оптимальные стратегии. В этом году конференция прошла очень активно. Помимо выступлений спикеров и комментариев гостей мероприятия прошло немало горячих дискуссий.

Посмотреть фоторепортаж с конференции PROFIT Smart City Day 2023.

Видеозапись конференции: