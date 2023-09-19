Анонс: Kazakhstan Growth Forum 2023

Самое ожидаемое мероприятие бизнес-сообщества Казахстана.

Kazakhstan Growth Forum — это ежегодное масштабное событие, объединяющее бизнес-лидеров, первых руководителей, политических деятелей и лучших специалистов экономического сектора Казахстана. Встреча организована Centras Group, она состоится 21 сентября.

Growth Forum — уникальная площадка для обмена опытом, получения ценных знаний и установления ключевых контактов. Ведущие предприниматели, лидеры и инноваторы обсудят глобальные вызовы, перспективы развития бизнеса и экономики страны на ближайший год. Вы узнаете последние стратегии развития бизнеса от опытных экспертов и успешных предпринимателей и получите доступ к эксклюзивным знаниям в области искусственного интеллекта и маркетинговых стратегий от спикера Amit Joshi из IMD Business School.

По традиции на форуме пройдет награждение победителей номинаций «The BEST CEO», «Сделка года» и «Трансформатор года». Подробнее о критериях номинации и условиях подачи заявок можно узнать на официальной странице Kazakhstan Growth Forum 2023.

Мероприятие пройдет оффлайн в городе Алматы, с онлайн трансляцией, которую можно будет посмотреть из любой точки мира. Для участия необходимо пройти регистрацию. Количество мест оффлайн ограничено.

Будьте на волне перемен в бизнесе, станьте частью Kazakhstan Growth Forum 23!