Электронные счет-фактуры можно подписывать с помощью eGov QR

Теперь на сайте Комитета государственных доходов при сдаче электронных счетов-фактур есть возможность подписывать их посредством сканирования eGov QR в eGov mobile.

Новая функция позволяет налогоплательщикам подписывать электронные документы на сайте Esf.gov.kz, а также пройти авторизацию на этом сайте. На данный момент функция работает только для физических лиц.

«Мы постоянно расширяем количество госпорталов и других сайтов, оказывающих государственные сервисы, на которых можно подписывать через eGov QR в eGov mobile. Этот альтернативный метод подписания позволяет не хранить электронные ключи ЭЦП на флешках или других носителях. Все, что вам необходимо — лишь зарегистрироваться в мобильном приложении eGov mobile», — отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Для использования новых возможностей, пользователям eGov mobile необходимо:

— авторизоваться в приложении (если ранее авторизованы, нужно зайти в приложение с помощью Face ID, Touch ID либо короткого кода);

— на портале Esf.gov.kz необходимо выбрать вид подписания — «QR код»;

— отсканировать eGov QR и подписать.

При успешной обработке запроса на экране мобильного телефона отобразится «Подписание выполнено успешно». Новая функция стала доступна благодаря интеграции информационных систем Комитета государственных доходов МФ РК, Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и АО «Национальные информационные технологии».