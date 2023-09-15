Создать единую электронную базу товаропроизводителей предложил Токаев странам ЦА

Она может функционировать в рамках портала Central Asia Gateway.

О наращивании взаимного товарооборота говорил Касым-Жомарт Токаев во время выступления на V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. В частности, он предложил создать единую базу товаропроизводителей региона, передает Liter.kz.

Президент Казахстана отметил, что ощутимые результаты показывает наращивание торговых потоков между странами ЦА. Взаимная торговля показывает устойчивый рост, есть шанс в ближайшей перспективе довести этот показатель до 15 миллиардов долларов.

«Казахстан мог бы нарастить свой экспорт в страны региона по 175 несырьевым товарным позициям. Полагаю, основным локомотивом в расширении торгового оборота должны выступить деловые круги наших стран. Поэтому, на мой взгляд, работа по созданию для них благоприятной среды должна стать приоритетной. Для налаживания прямых связей между хозяйствующими субъектами предлагаем создать единую электронную базу товаропроизводителей, к примеру, в рамках портала Central Asia Gateway», — предложил Токаев.