Токаев сделал важное заявление о казахстанской IT-отрасли

Президент высказался о необходимости развивать промышленную кооперацию и логистику в странах региона.

Касым-Жомарт Токаев на V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии 14 сентября заявил, что беспрецедентное развитие искусственного интеллекта ставит перед государствами задачу трансформации сферы производства, рынка труда и услуг. Он уточнил, что по прогнозам экспертов через десять лет до 70% продукции и услуг в мире будут базироваться на цифровых платформенных моделях. Президент отметил, что объем экспорта казахстанской IT-отрасли только за 2022 год вырос в пять раз, передает Zakon.kz.

«Поэтому планомерное расширение зоны применения цифровых решений в наших странах может стать приоритетом. Цифровые решения активно внедряются во все сферы экономики. К примеру, доля безналичных транзакций в нашей стране достигла 82%, более 90% государственных услуг предоставляется в электронном виде. Мы намерены к 2026 году довести показатель экспорта IT-услуг до одного миллиарда долларов. Казахстан выступает за всемерное укрепление сотрудничества со своими ближайшими соседями в данной стратегически важной отрасли», - сказал Касым-Жомарт Токаев.