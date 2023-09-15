Прямой эфир: PROFIT Smart City Day 2023

Казахстанская конференция о цифровизации городов.

15 сентября проходит конференция PROFIT Smart City Day 2023, где обсуждается развитие технологий для Умных городов и их внедрение в Казахстане.

Мы приготовили для вас много интересного! Крутые спикеры, горячие темы, отличные призы! Но во всех активностях смогут принять участие только зарегистрированные пользователи! Регистрируйтесь на сайте конференции. Свои вопросы вы сможете задать спикерам в комментариях к трансляции или на официальных страницах Profit в соцсетях.

Присоединяйтесь к прямой трансляции:

Программа конференции:

09:20 — Открытие, приветственное слово

09:30 — Доклад: «Smart City: создание удобной и комфортной среды для людей». Аманбек Қайырбаев, главный эксперт Департамента цифрового развития, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

09:50 — Панельная дискуссия: Ретроспектива и перспективы цифровизации городской инфраструктуры.

10:40 — Доклад: «Единый координационный центр в г. Караганда». Вячеслав Ким, директор по региональному развитию, X NET.

11:00 — Доклад: «Системы транспортной безопасности города от Sunqar». Иван Москаленко, директор по развитию бизнеса, RPART.

11:20 — Перерыв.

11:50 — Доклад: «Smart Almaty». Олжас Жанабек, руководитель Управления цифровизации города Алматы.

12:10 — Доклад: «Планируйте, управляйте и защищайте городскую среду с помощью цифрового двойника города». Александр Тасев, региональный менеджер по Восточной Европе и СНГ, Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatial division.

12:30 — Доклад: «Smart City и наружная реклама. Бизнес, меняющий городские пространства». Рауль Линдт, Chief Product Officer, Citix.

12:50 — Доклад. Андрей Поцелуев, директор ТОО «ЛинкМастер Казахстан».

13:10 — Обед, розыгрыш призов.

14:10 — Доклад: «Белтелеком: цифровые сервисы для современного города». Наталия Падуто, начальник отдела по организации продаж услуг и реализации проектов юридическим лицам, РУП «Белтелеком».

14:30 — Доклад: «Качественная мобильная связь — залог развития МСБ в регионах». Асет Абдраханов, Асет Абдраханов, руководитель Управления цифровизации, оказания государственных услуг и архивов Туркестанской области.

14:50 — Доклад: «iKOMEK сегодня». Аскар Таксимов, руководитель Городского центра мониторинга и оперативного реагирования «iKOMEK 109» акимата Астаны.

15:10 — Доклад: «О мерах развития цифровизации и автоматизации отрасли ЖКХ». Нурбек Сериков, управляющий директор АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ».

15:30 — Розыгрыш призов, закрытие конференции.