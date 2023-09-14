«Казахтелеком» активно развивает транзитный потенциал

На «Carrier Meeting» зарубежным операторам связи представили преимущества и возможности казахстанского телеком-провайдера.

С целью укрепления партнерских отношений с операторами связи ближнего и дальнего зарубежья АО «Казахтелеком» в преддверии шестой ежегодной конференции «GCCM CIS 2023 Almaty» организовал мероприятие «Carrier Meeting — 2023», где более 60 ведущих операторов связи обсудили перспективы сотрудничества и взаимодействия.

Выгодное географическое положение Казахстана в центре Евразийского континента и успешно проводимая модернизация магистральных сетей АО «Казахтелеком» позволяют предоставлять транзитные емкости между Европой и Азией по кратчайшему маршруту. Участники встречи ознакомились с основными достижениями АО «Казахтелеком», в том числе — по развитию транзитного потенциала.

«В последнее время происходит много изменений, как внутри страны, так и в телекоммуникационной отрасли. Сегодня мы реализуем крупные проекты по развитию дата-центров, международных узлов связи. Так, с целью создания нового цифрового коридора между Европой и Азией по маршруту Азербайджан-Казахстан „Казахтелеком“ в сотрудничестве с ОО „Azertelecom International“ реализует проект по прокладке волоконно-оптической линии по дну Каспийского моря. Реализация проекта позволит выйти на новый уровень развития высокоскоростной и защищенной инфраструктуры передачи данных, войти в ряд ведущих магистральных маршрутов Европа-Азия и занять достойное место в мировом транзите цифровых данных», — отметил генеральный директор дивизиона по корпоративному бизнесу АО «Казахтелеком» Алибек Индыкбаев.

В приветственном обращении к участникам встречи директор департамента международных соглашений Дивизиона по корпоративному бизнесу АО «Казахтелеком» Даурен Увалиев поблагодарил зарубежных коллег за приезд и отметил, что такие личные встречи позволяют обсудить актуальные вопросы и улучшить бизнес-взаимодействие.

«Новые вызовы и требования к надежности сети возрастают, соответственно АО „Казахтелеком“ проводит большую работу по модернизации существующих и строительству новых стыков с международными телекоммуникационными операторами. Наши целевые задачи сегодня — это организация выделенной транзитной магистральной инфраструктуры по республике, строительство новых стыков с зарубежными партнерами, использование транскаспийского потенциала с целью создания в будущем нового транзитного маршрута, связывающей Восток и Запад», — подчеркнул Даурен Увалиев.

Зарубежные партнеры оценили масштаб, транзитную емкость, пропускную способность и потенциал расширения сетей «Казахтелеком». Представители телекоммуникационной компании «МегаФон» отметили, что ведущий казахстанский телеком-оператор для них — один из ключевых партнеров на международном рынке.

«Уже более 10 лет мы сотрудничаем с „Казахтелекомом“. За эти годы мы реализовали ряд совместных проектов, в том числе проект „DREAM“ по организации транзитных каналов Европа-Китай. В нем „Казахтелеком“ обеспечивал организацию каналов связи по территории Казахстана с выходом на пограничные переходы для присоединения к сетям операторов Китая. А „Мегафон“ — от пограничного перехода на границе Казахстан/Россия до европейского узла обмена трафиком во Франкфурте. Сегодня „Казахтелеком“ для нас партнер в транзите Европа — Азия. Мы очень ценим, что казахстанский телеком-оператор всегда готов оперативно помочь и найти взаимовыгодное решение по возникающим вопросам. Хочу также выразить благодарность за организацию этого мероприятия, так как в нашем бизнесе важны личные встречи, позволяющие наладить связь и деловые отношения с партнерами», — отметил руководитель направления по работе с международными операторами связи ПАО «МегаФон» Павел Климов.

Геополитическая ситуация, выгодное географическое положение Казахстана и развитая система информационно-коммуникационных технологий вызывают интерес у зарубежных операторов связи.

«„Казахтелеком“ как лидер телекоммуникационной отрасли страны прилагает все усилия по укреплению бизнес-взаимодействия и партнерских отношений с ведущими операторами связи ближнего и дальнего зарубежья, что в целом способствует решению задачи, поставленной Главой государства по развитию Казахстана как цифрового хаба на территории Евразийского континента», — отметил главный директор по инновациям АО «Казахтелеком» Нурлан Мейрманов.