5G будет доступен в Казахстане на год раньше

Первоочередная задача для сотовых операторов — обеспечить 5G в областных центрах и крупных городах, утверждает глава МЦРИАП.

До конца года в мегаполисах Казахстана установят более 1 тысячи базовых станций 5G, заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает Sputnik.

«Пока стоит задача покрыть областные центры и города республиканского значения. До конца этого года был план — установить 600-700 базовых станций, но операторы, выигравшие аукцион на 5G, эти планы изменили, и более 1 тысячи базовых станций будет установлено в городах Астана, Алматы и Шымкент», — сообщил Мусин на брифинге после заседания правительства.

В регионах же пока устанавливают несколько базовых станций «на пробу», чтобы население начало пользоваться новыми технологиями.

«По республике операторы планировали до 2027 года покрыть все областные центры, но сейчас они пересматривают планы и хотят реализовать проект по предоставлению 5G до конца 2026 года», — добавил министр.