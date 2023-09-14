Казахстан становится крупнейшим региональным игроком на рынке IT

В прошлом году объем экспорта IT вырос в 5 раз и составил $334 млн.

Astana Hub стал единственным партнером Google for Startups в Центрально-Азиатском регионе. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин на заседании правительства. В ходе заседания рассматривались вопросы реализации приоритетных направлений развития IT-отрасли.

Багдат Мусин отметил, что движущей силой стартап-индустрии является поддержка венчурных фондов. В последние годы в результате проактивной политики государства наблюдается резкий рост интереса к этой сфере.

Число студентов на факультетах IT в высших учебных заведениях увеличивается. Современные IT-школы дополняют кадровую базу, необходимую для создания инновационной экономики. Осуществляется политика распределения таких школ по регионам страны.

«В рамках программы TechOrda мы рассмотрели возможность обучения в передовых частных IT-школах по ваучерной системе для казахстанцев, желающих освоить профессию. В настоящее время по программе 2 тыс. человек уже освоили IT-профессию и получили возможность трудоустройства с зарплатой 500 тыс. тенге», — сообщил Багдат Мусин.

По словам министра, сотрудничество с международными партнерами также окажет положительное влияние на развитие человеческого капитала страны. В ведомстве намерены объединяться с крупными мировыми компаниями, такими как EPAM, Binance, Google, Huawei, Cisco и распространять учебные курсы. Багдат Мусин выразил благодарность Министерству науки и высшего образования за поддержку работы в этом направлении. Для усиления этого тренда с 1 декабря будет внедрен тот же механизм для обучения учителей ІТ.

В Казахстане начали работу по внедрению соответствующих стандартов качества для IT-факультетов. Совместно с Министерством науки и высшего образования будет проведен соответствующий аудит факультетов IT в региональных учебных заведениях. В целях активизации этой работы местным акиматам необходимо поддерживать проектные школы IT в регионах и вести тесную работу с бизнесом.

В стране более 16 тыс. IT-компаний, в сфере работает более 180 тыс. специалистов. Объем заработной платы также стремительно растет, за год она выросла примерно на 100 тыс. тенге. Положительная динамика показывает возможность дальнейшего роста. Это, в свою очередь, стало одним из самых привлекательных направлений IT-индустрии, считает министр.

Также большое влияние на развитие индустрии IT окажет пропаганда и развитие спортивного программирования. С этой целью подана заявка на проведение чемпионата мира по спортивному программированию в Астане.

«Глава государства поставил цель довести IT-экспорт до $1 млрд к 2026 году. В прошлом году объем экспорта IT вырос в 5 раз и составил $334 млн, в том числе $153 млн — участниками Astana Hub. Это показатель того, что наши цифровые продукты конкурентоспособны на международной арене», — сообщил Б. Мусин.

Astana Hub стал единственным партнером Google for Startups в Центрально-Азиатском регионе. Таким образом, Казахстан становится крупнейшим региональным игроком IT.

Кроме того, растет объем инвестиций в IT-сферу, и стартапы выходят на акселерацию в Кремниевой долине. Совместно с холдингом «Байтерек» разработаны конкретные меры, направленные на стимулирование внедрения отечественных IT-продуктов.

15 сентября т. г. откроется представительство Silkroad Innovation Hub, направленное на поддержку и продвижение стартапов стран-членов организации Центральной Азии и тюркских государств.

В целях привлечения специалистов будет реализован проект Digital Nomad Visa. Сегодня государственная политика направлена на закладку фундамента IT-отрасли. Число резидентов Astana Hub, ставших главным институтом развития экосистемы IT, превысило 1200, количество иностранных компаний достигло 319.

Доходы участников Astana Hub за первое полугодие 2023 года составили 162,32 млрд тенге, а сумма привлеченных инвестиций — 31,82 млрд тенге.

Министерство начало распространять бренд Astana Hub в регионах путем открытия и поддержки технологических хабов. На сегодняшний день открыли девять IT-хабов, в этом году откроется еще четыре. Акиматам законодательно предлагается утвердить требование финансовой и инфраструктурной поддержки региональных хабов.

В индустрии стартапов IT ведется работа по привлечению венчурных средств для обеспечения финансового спроса. На рынке 24 венчурных фонда, объем инвестиций составил $145 млн. Однако, несмотря на рост венчурных соглашений на рынке, дефицит финансирования составляет около $100 млн. В связи с этим министерством совместно с представителями рынка будут разработаны законодательные инициативы, снимающие ограничения в венчурной индустрии.

В своем послании Президент подчеркнул необходимость уделить особое внимание развитию искусственного интеллекта. Для этого запланировано решить два главных вопроса. В рамках правительственного проекта Smart Data объединяют основные базы данных для предоставления их государственным органам и ученым, университетам и IT-компаниям, чтобы они могли создавать соответствующие модели для своих нужд на основе этих данных. Другими словами, речь идет об обеспечении Big Data.

Данные, предоставляемые отечественным компаниям для моделирования искусственного интеллекта, будут доступны в обезличенной форме. То есть, рынку предоставят данные и вычислительную мощность. Но такая возможность будет только у отечественных компаний IT, которые взяли на себя соответствующие ответственность и обязательства. В министерстве ожидают, что в результате вырастет количество отечественных стартапов в области искусственного интеллекта и возникнет рыночная конкуренция.