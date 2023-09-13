В Астане прошел научный семейный фестиваль PRO.NRG FEST

Второй год подряд фестиваль становится одним из самых крупных научно-популярных мероприятий в Казахстане.

PRO.NRG FEST — это масштабное научно-популярное событие, которое проводится в формате познавательного семейного уикенда. Весь день во Дворце школьников проходили лекции, интерактивные шоу и выступления, которые переносили семьи в мир науки и технологий, захватывающих открытий и новых знаний.

PRO.NRG FEST проводится по инициативе образовательного фонда «Caravan of Knowledge», который развивает в Казахстане STEAM-образование. На PRO.NRG FEST можно было встретить ученых и исследователей, задать им вопросы и даже поучаствовать в экспериментах. Фестиваль предложил детям и взрослым незабываемый опыт, который помог воспринять науку с новой увлекательной стороны.

«Второй год люди всех возрастов присоединяются к нашей миссии. Мы стремимся поддержать тягу к знаниям и получаем большой отклик. В этот раз мы представили больше казахстанских спикеров — более 50 учителей из разных уголков страны поделились своими инновационными подходами. Также мы видим много гостей из других городов, стран. Очень приятно, когда стремление к знаниям и науке так вдохновляет людей», — отметила Зарина Биюмбаева, руководитель образовательного фонда «Caravan of Knowledge».

PRO.NRG FEST — это еще и образовательная и нетворкинговая платформа для учителей STEAM. Сегодня STEAM-образование основано на применении междисциплинарного и прикладного подходов, а также на интеграции всех пяти дисциплин в единую схему обучения.

«В 1993 году „Шеврон“ стал одной из первых международных энергетических компаний, пришедших в Казахстан. Более 30 лет мы инвестируем в развитие нефтегазового сектора страны. С тех пор мы также развиваем наш главный ресурс — энергию людей, особенно молодежи. Мы верим в их изобретательность, креативность и безграничные возможности. Наши социальные проекты направлены на развитие человеческого капитала, повышение благосостояния и охрану окружающей среды. Поддерживая PRO.NRG FEST, мы хотим показать, как формируется экосистема в области STEAM образования», — заявил на открытии Дилан Морган, заместитель генерального директора Евразийского подразделения «Шеврон».

Фестиваль познакомил участников с педагогами-новаторами, которые создают на уроках пространство для творчества и исследований. Они используют самые передовые образовательные технологии, чтобы обучение стало увлекательным и эффективным.

«Мы фестиваль, чтобы продемонстрировать результаты реализации наших STEAM-программ и познакомить аудиторию с успешными кейсами учителей-новаторов. Фестиваль наглядно показывает, что наука и школьные предметы могут быть увлекательными и живыми. Мы хотим сделать проведение таких фестивалей трендом, которые подхватят другие города и компании», — говорит Лейла Айтмуханова, советник по социальным инвестициям Евразийского подразделения «Шеврон».

В этом году частью PRO.NRG FEST стал финал национального этапа Science on Stage Europe. Это международная площадка для нетворкинга и конкурс учителей со всего мира, где они делятся своими передовыми практиками в преподавании научных дисциплин. На фестивале были определены победители, которые отправятся представлять наше педагогическое сообщество на глобальный финал Science on Stage Europe в г. Турку, Финляндия, в 2024 году.