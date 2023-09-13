Samsung объявляет новый набор в школу программистов

Занятия проходят два-три раза в неделю в удобном формате — онлайн или офлайн в аудиториях ведущих университетов в различных городах Казахстана.

Samsung Electronics приглашает абитуриентов в Samsung Innovation Campus, образовательный IT-проект, который стал популярным среди подрастающего поколения казахстанцев. Школьники и студенты научатся программировать и получат полезные навыки в сфере digital-технологий.

Будущие программисты в зависимости от выбранного курса смогут, к примеру, познакомиться с самым простым и популярным языком программирования Python, научатся работать с Big Data, а также смогут освоить Java и создавать современные мобильные приложения.

В качестве «экзамена» каждый ученик готовит дипломную работу — разработает собственное мобильное приложение или подготовит проект по анализу данных. Успешно прошедшие курс получают сертификаты от Samsung Electronics. Длительность курсов — от 4 до 10 месяцев. Обучение — полностью бесплатное.

Зарегистрироваться и узнать подробности можно на сайте проекта Samsung-campus.kz.

Предыдущий поток завершился успешно, и проект выпустил 111 будущих программистов из Астаны, Алматы, Актобе и Талдыкоргана, которые получили сертификаты о прохождении обучения.