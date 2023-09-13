Проект Solve for Tomorrow выпустил новых казахстанских визионеров

Определились победители финала Solve for Tomorrow, конкурса стартаперов, инициированного Samsung Electronics.

Фабрика будущих IT-профессионалов, проект компании Samsung Electronics, успешно завершила летний курс 2023 года по практической подготовке молодых стартаперов. 9 сентября состоялся финал республиканского конкурса Solve for Tomorrow, в котором приняли участие казахстанские старшеклассники. Этот социальный проект реализуется в Казахстане уже третий год под руководством Samsung Electronics. Партнером выступает частный благотворительный фонд «Аяла». Программа Solve for Tomorrow была создана в 2009 году в США и с тех пор охватила 23 страны по всему миру.

Участники SFT на протяжении шести месяцев ведут работу над своими стартапами, начиная от задумки и до непосредственной реализации. Их задача — придумать решение для острой социальной проблемы с помощью науки, технологий, инженерного дела и математики (STEM). В этом году более 1600 школьников подали заявки на участие, из них в полуфинал было отобрано 115 человек, представившие 33 команды. В финал попали девять команд, и они были приглашены в Астану для защиты своих проектов.

Защита и церемония награждения прошли в Astana IT University, куда были приглашены почетные гости — компетентные члены жюри, представители министерств и руководство Samsung Electronics в Казахстане. В этом году среди выбранных тем были такие проблемы, как распространение инфекций среди населения, доступность принтеров Брайля, распространение пожаров, проблемы ориентирования у слепых людей, помощь людям с аутизмом и другие.

После обсуждения члены жюри сделали непростой выбор и определили победителей: 1 место и приз в размере 4 млн тенге получила команда Shabyt из Астаны. Ребята представили робота-пожарного AIDAHAR, который может тушить очаги возгорания там, куда нет доступа для пожарных. Второе место и 2,5 млн тг. были присуждены команде Full Speed, приехавшей из Караганды и предложившей решение проблемы доступности автоматизированных инвалидных колясок для тех, кто в них нуждается. Третье место и по 1 млн тг. в этом году получили сразу две команды — Balashaqim из Алматы и IMA group из Тараза. Balashaqim представили приложение для детей, больных аутизмом, которое поможет им понимать эмоции окружающих, а IMA group показали первый принтер Брайля с поддержкой казахского языка. Остальные финалисты получили призы в размере 300 000 тенге. Призовой фонд проекта Solve for Tomorrow в 2023 году составил более 10 млн тенге.

Победители получили чек из рук первого вице-министра цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Каныша Тулеушина и первого вице-министра высшего образования и науки Камиля Акатова.

«Проект Solve for Tomorrow стал платформой, где участники не только демонстрируют свою способность к инновационному мышлению, но и вносят реальные изменения в окружающий мир, — отметил Каныш Тулеушин. — Вы — лидеры будущего, и ваш вклад в IT-сферу может изменить наш мир к лучшему».

Господин Минки Чу, президент компании Samsung Electronics Central Eurasia, пожелал всем участникам проекта дальнейших успехов в реализации своих идей, которые помогут улучшать жизнь людей во всем мире.

В следующем году Samsung объявит очередной набор на проект Solve for Tomorrow, который предоставит талантливым молодым людям в возрасте от 13 до 18 лет возможность заявить о себе и стать частью вдохновляющих изменений.