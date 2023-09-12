Подведены итоги Digital Wave-2023

На конференции продемонстрировали свежие данные по рекламному диджитал-рынку Казахстана.

В Алматы 7 сентября прошла вторая ежегодная конференция Digital Wave, собравшая более 400 представителей рекламно-медийной и маркетинговой сфер не только из Казахстана, но и еще из 8 стран — Узбекистана, Азербайджана, Грузии, Армении, Кыргызстана, Таджикистана, России и ОАЭ. Эксперты, представляющие рекламные агентства, digital сейлз-хаусы, digital-платформы и сервисы, а также компании, активно использующие digital-коммуникации, обсудили актуальные вопросы и вызовы рынка, а также рассказали о новых технологиях в постоянно трансформирующейся digital-среде.

На конференции были продемонстрированы свежие данные по рекламному диджитал-рынку Казахстана. Сейчас интернет-аудитория в РК составляет 17,3 млн человек. Самое большое число пользователей зафиксировано в Жамбылской области — 92%, самое низкое в Актюбинской — 61,9%, в Алматы — 90,8%, в Астане — 91%. В среднем по стране проникновение интернета составляет 89,2%. Основным устройством для входа в интернет является смартфон. 80% людей минимум два раза в день заходит в интернет, а 50% населения проводит в интернете от двух часов. Самая дешевая связь и самый быстрый мобильный интернет в Центральной Азии — в Казахстане. Скорость мобильного интернета в стране составляет 22,41 Мб/сек, проводного — 45,27 Мб/сек.

Спикеры озвучили важный тренд — идет активный период смены языка. Казахский язык набирает популярность — количество людей, идентифицирующих казахский как родной, выросло с 56,9% в 2016 году до 62,9% в 2022 году. Параллельно с этим, отмечают эксперты, все больше людей понимают рекламу на казахском языке (66,2%).

Всего на Digital Wave-2023 прошло 27 выступлений и дискуссионных панелей. Спикеры рассказали о популярных предпочтениях потребителей медиапродуктов, перспективных направлениях digital-среды, локальных платформах, о том, как увеличить аудиторию и удержать ее, о ситуации с новыми профессиями и кадрами, влиянии искусственного интеллекта на индустрию, возможностях Big Data в рекламном сплите и влиянии digital на event-marketing, PR и управление репутацией.

В этом году на мероприятия впервые была вручена награда Digital Jedi. На звание лучшего digital-специалиста претендовали 11 человек. Жюри, в которое вошли авторитетные представители индустрии, выбрало победителя после двух туров голосования. Звание Digital Jedi 2023 получил Алан Ибраим, один из известнейших digital-маркетологов Казахстана, основатель agyn.tech. Победителю вручили приз — ноутбук Dell Latitude от Comportal.

Также в рамках Digital Wave прошел воркшоп по разработке стратегии продвижения в диджитал для студентов. В итоге две команды представили свой план, который они подготовили при поддержке опытных специалистов из агентства и получили обратную связь от экспертов.