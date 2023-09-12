Казахстанцы старше 50 лет могут бесплатно пройти профессиональные курсы онлайн

Окончившим курс выдадут сертификат.

На платформе Skills Enbek Минтруда стало доступно бесплатное обучение в рамках проекта «Серебряный возраст» для казахстанцев старше 50 лет. Люди могут выбрать язык обучения и комфортный принцип подачи материала, передает Sputnik.

«На платформе Skills Enbek имеется вкладка „Серебряный возраст“ с перечнем всех доступных курсов. На данный момент предоставлено более 100 курсов по направлениям маркетинга, туризма, информационных технологий, сельского хозяйства, финансов, образования и социального обслуживания», — говорится в сообщении Минтруда.

Для пользователей предусмотрена выдача сертификата об освоении навыка, который автоматически будет отражен в резюме на электронной бирже труда Enbek.kz с переносом всех полученных навыков. При этом работодатель при поиске работников увидит у соискателя в резюме сертификаты и приобретенные навыки.