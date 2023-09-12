Казахстан стал второй страной по числу российских релокантов

Среди сфер, в которых работают с фрилансерами из стран Центральной Азии — образование, ИТ и телеком, реклама, e-com.

Общая сумма выплат российских компаний фрилансерам из Центральной Азии, Грузии и Армении с 2022 года увеличилась в три раза и составила 815 млн рублей. Результатами исследования поделился сервис для безопасных сделок с фрилансерами Solar Staff. Период исследования: 2022 год — 7 месяцев 2023 года.

Резюме исследования:

— За семь месяцев 2023 года количество фрилансеров в странах Центральной Азии, а также в Грузии и Армении, с которыми работают российские компании, увеличилось почти в два раза — 4,5 тыс фрилансеров.

— Количество компаний тоже увеличилось. На данный момент с фрилансерами из этих стран работает 259 российский компаний, что на 31% больше, чем в 2022 году, когда количество таких компаний было 191.

— За семь месяцев 2023 года среднемесячный доход фрилансеров из стран ближнего зарубежья составил 56 тыс. рублей, что на 20% больше, чем в 2022 году.

— Общая сумма выплат российских компаний фрилансерам из Центральной Азии, Грузии и Армении увеличилась в три раза и составила 815 млн рублей.

География фрилансеров в странах ближнего зарубежья: Грузия, Казахстан, Армения, Узбекистан, Кыргызстан. На протяжении всего прошлого года россияне активно релоцировались в эти страны. Так, по словам экспертов, перемещение ИТ-специалистов стало важным отраслевым направлением развития в Центральной Азии, Армении и Грузии.

Топ-5 сфер, в которых работают с фрилансерами из стран Центральной Азии: образование, ИТ и телеком, реклама, e-com и ритейл, масс медиа.

Какие задачи выполняют фрилансеры из стран Центральной Азии:

— Разработчики

— Консалтеры

— Работники масс медиа

— Менеджеры по продажам

— Дизайнеры

— Специалисты по интернет-рекламе

— Специалисты по документообороту

— Создатели контента

В Центральной Азии, Армении и Грузии 65% фрилансеров получают оплату своих услуг в рублях, а 35% — в валюте (долларах/евро).

Solar Staff — один из крупнейших в Европе сервисов для безопасных сделок с фрилансерами. Входит в топ-3 Fintech-сервисов в России и в топ-50 быстрорастущих стартапов по версии Deloitte.