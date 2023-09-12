Казахстан стал второй страной по числу российских релокантов
Среди сфер, в которых работают с фрилансерами из стран Центральной Азии — образование, ИТ и телеком, реклама, e-com.
Общая сумма выплат российских компаний фрилансерам из Центральной Азии, Грузии и Армении с 2022 года увеличилась в три раза и составила 815 млн рублей. Результатами исследования поделился сервис для безопасных сделок с фрилансерами Solar Staff. Период исследования: 2022 год — 7 месяцев 2023 года.
Резюме исследования:
— За семь месяцев 2023 года количество фрилансеров в странах Центральной Азии, а также в Грузии и Армении, с которыми работают российские компании, увеличилось почти в два раза — 4,5 тыс фрилансеров.
— Количество компаний тоже увеличилось. На данный момент с фрилансерами из этих стран работает 259 российский компаний, что на 31% больше, чем в 2022 году, когда количество таких компаний было 191.
— За семь месяцев 2023 года среднемесячный доход фрилансеров из стран ближнего зарубежья составил 56 тыс. рублей, что на 20% больше, чем в 2022 году.
— Общая сумма выплат российских компаний фрилансерам из Центральной Азии, Грузии и Армении увеличилась в три раза и составила 815 млн рублей.
География фрилансеров в странах ближнего зарубежья: Грузия, Казахстан, Армения, Узбекистан, Кыргызстан. На протяжении всего прошлого года россияне активно релоцировались в эти страны. Так, по словам экспертов, перемещение ИТ-специалистов стало важным отраслевым направлением развития в Центральной Азии, Армении и Грузии.
Топ-5 сфер, в которых работают с фрилансерами из стран Центральной Азии: образование, ИТ и телеком, реклама, e-com и ритейл, масс медиа.
Какие задачи выполняют фрилансеры из стран Центральной Азии:
— Разработчики
— Консалтеры
— Работники масс медиа
— Менеджеры по продажам
— Дизайнеры
— Специалисты по интернет-рекламе
— Специалисты по документообороту
— Создатели контента
В Центральной Азии, Армении и Грузии 65% фрилансеров получают оплату своих услуг в рублях, а 35% — в валюте (долларах/евро).
Solar Staff — один из крупнейших в Европе сервисов для безопасных сделок с фрилансерами. Входит в топ-3 Fintech-сервисов в России и в топ-50 быстрорастущих стартапов по версии Deloitte.