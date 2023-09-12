Оформление микрокредита онлайн: 5 ситуаций, когда оно оправдано

Микрокредит — это один из финансовых инструментов, который пользуется все большим спросом у населения Казахстана.

К его преимуществам относят лучшие условия получения средств, которые предлагают МФО. И если раньше микрокредитов хватало, чтобы закрыть какую-нибудь незначительную покупку или переждать до зарплаты, то сегодня в микрофинансовой организации Solva можно получить микрокредит до 2 млн тенге. При этом условия оформления остаются те же: минимум документов, быстрые сроки рассмотрения и моментальное получение денег. Однако существует и минус в виде меньшего срока погашения и более высоких процентов. В этой статье мы расскажем о ситуациях, когда микрокредит действительно оправдан.

Причины для получения микрокредита

Вот пять ситуаций, в которых не оформить микрокредит будет ошибкой:

1. Ограниченная скидка — многие из нас попадали в ситуацию, когда на желанный товар (телевизор, холодильник, ноутбук и др.) в магазине выставлена скидка с ограниченным сроком действия, но денег на покупку у вас не хватает. Именно в этом случае микрокредит будет как нельзя кстати.

2. Пополнение оборотного капитала — в последнее время малый и средний бизнес все чаще обращается за микрокредитованием, так как получить средства в МФО гораздо проще. Если банки просят показать направление использования средств, то микрофинансовые организации не требуют целевого назначения.

3. Лечение — болезнь всегда застает врасплох и деньги на лечение могут понадобиться в любой момент, даже тот, когда их нет. В этом случае микрокредит позволит не откладывать лечение.

4. Учеба — в западных странах практика микрокредитования для оплаты обучения распространена давно, тогда как в Казахстане только набирает обороты.

5. Покупка или ремонт инструментов для работы — рабочий инструмент должен быть в наличии всегда, поэтому оплата его покупки при помощи микрокредита будет оправдана. Тем более, что этот же инструмент и отработает свою стоимость с процентами.

Микрокредит позволит быстро получить финансовые средства, не обращаясь к друзьям и родственникам, а также избавит от необходимости сбора огромного количества документов для предоставления банкам.

Где оформить микрокредит?

Одни из лучших условий на рынке предлагает МФО Solva:

— быстрое рассмотрение заявки;

— сумма до 2 млн тенге;

— длительный срок погашения до 3 лет;

— потолок переплаты в 56% с учетом комиссий и ссудного процента.

С такими условиями вам не придется подолгу копить на покупки или достижение других целей.