Студента-дроппера задержали полицейские Кокшетау

Юноша успел собрать более двух млн тенге у трех одиноких пенсионерок.

Сразу три жительницы Кокшетау стали жертвами телефонных мошенников. Об этом сообщили в Медиа-центре органов внутренних дел РК. 29 и 31 августа на стационарные телефоны 88-летней, 84-летней и 82-летней потерпевших поступили звонки с одной и той же информацией. Неизвестные абоненты представились сотрудниками правоохранительных органов и рассказали, что их внуки попали в ДТП. Решить вопрос мошенники предложили с помощью денег, и обманом выманили у пенсионерок последние сбережения.

Все бабушки проживают одни и не смогли сразу связаться с родственниками. Денежные средства у пенсионерок забрал 19-летний курьер, являющийся студентом одного из колледжей Кокшетау. Дроппера оперативники задержали 31 августа. По словам юноши, о мошенничестве он не знал. Его работодатель сообщил ему лишь то, что необходимо забирать деньги и переводить их на указанные счета. Подозрение у задержанного не вызвало и то, что во всех трех случаях деньги отдавали пожилые женщины.

Во время допроса молодой человек рассказал, что новую «работу» нашел через мобильное приложение. График вполне устроил студента — всего несколько часов в день, и процент от каждой вырученной суммы. Как оказалось, дело пришлось иметь с мошенниками, и в настоящее время задержанный проходит по уголовному делу в качестве одного из участников преступной схемы. Проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 190 УК РК «Мошенничество».