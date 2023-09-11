«Алиса» заговорит на казахском

Яндекс планирует расширить свое присутствие в Казахстане, выпустив голосового помощника на казахском языке.

Обновленный новый голосовой помощник будет доступен для пользователей Яндекс Браузера на ПК и смартфонах, а также в мобильном приложении уже в этом году. Пока неясно, будет ли в Казахстане использоваться имя «Алиса», характерное для голосового помощника Яндекса, или же будет выбрано местное имя. Следует отметить, что Яндекс уже предоставляет услуги поиска и навигации на казахском языке, передает Alfa.kz.

Согласно данным компании, с начала текущего года локальная аудитория картографических сервисов Яндекса увеличилась в 1,5 раза. Ежемесячная аудитория Яндекса в Казахстане насчитывает около 10 миллионов пользователей.

По данным сервиса StatCounter на август 2023 года доля Яндекс Браузера на рынке Казахстана на всех устройствах, включая смартфоны, ПК и планшеты, составила 5,91%. Safari занимал 19,06% рынка, а лидером являлся Chrome с долей 63,99%. Доля поисковика Яндекса в стране составляет 10,38%, при этом лидером рынка остается Google с 89,19% долей.