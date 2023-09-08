Министр торговли и интеграции встретился с представителями Huawei

Арман Шаккалиев и генеральный директор Huawei Technologies Kazakhstan Чжао Сюй договорились о сотрудничестве по нескольким проектам.

Арман Шаккалиев поблагодарил Чжао Сюй за гостеприимство и радушный прием в офисе компании Huawei Technologies, оказанные казахстанской делегации в ходе августовского рабочего визита заместителя премьер-Министра РК Серика Жумангарина в КНР. Министр торговли и интеграции РК отметил, что тема обсуждения очень своевременна и актуальна. Глава государства в своем послании народу Казахстана поставил задачу превратить Казахстан в IT-страну. Для этого имеются все предпосылки. Объем экспорта отечественной IT-отрасли только за прошлый год вырос в пять раз, новая цель — довести экспорт IT до 1 млрд долларов. Открытие совместных предприятий с крупными зарубежными IT-компаниями поможет реализовать поставленную задачу.

«Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с Huawei для развития нашей цифровой экосистемы. Стратегия вашей компании в области инноваций и технологического развития сопряжена с нашими стремлениями к цифровизации экономики и общества, — отметил министр. — Высокий интерес вызывает презентованная вами программа „Путь к Цифровому Казахстану и Евразийскому Хабу“, которая является на сегодняшний день актуальным решением трансформации Казахстана в региональный цифровой центр».

Для внедрения инновационных решений Министерство торговли и итеграции РК представило ряд предложений. Так, готовится проект по созданию казахстанской электронной цифровой платформы спроса и предложений для бизнеса. Платформа охватит широкий круг верифицированных отечественных товаропроизводителей и поставщиков услуг. Цифровое бизнес-решение в режиме реального времени будет объединять сервисы по поиску товаров и услуг, актуальных объемов и цен для покупателей, подписанию контрактов, сервис для логистических компаний и условий доставки товаров. МТИ предлагает Huawei выступить партнером в этом проекте и поделиться опытом создания цифровых решений для развития торговли.

На сегодня сформирован пул инвестиционных экспортоориентированных проектов, в том числе в сфере АПК, которые нуждаются в передовых технологиях и цифровых решениях. Среди них есть проекты в области информационных технологий и производства телекоммуникационного оборудования в Алматы и Жетысуской области, которые обладают возможностями экспортировать свои продукты в страны ЦА и ЕАЭС.

Также МТИ РК совместно с КТЖ прорабатывает создание и последующую цифровизацию торгово-логистических хабов. Пилотный проект планируется запустить в ближайшее время в Таджикистане. Деятельность хаба будет направлена на обеспечение производственной кооперации в сфере складирования, хранения, переработки, производства новых товаров и их дальнейшую отправку в ближайшие страны. Причем все эти процессы должны быть диджитализированы, тогда хаб будет отвечать требованиям высокотехнологичных производств.

Со своей стороны генеральный директор Huawei Technologies Kazakhstan Чжао Сюй заявил, что готов рассмотреть проекты и продолжать работать в качестве надежного и проверенного долгосрочного партнера, вносить свой вклад в устойчивое развитие Казахстана в качестве регионального цифрового центра.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве.