TechnoWomen будет сотрудничать с Казахстанско-Сингапурским Деловым Советом

Подписан соответствующий меморандум.

В рамках поездки в Сингапур сообщество TechnoWomen Central Asia подписало меморандум о партнерстве с Казахстанско-Сингапурским Деловым Советом (KSBC) для укрепления бизнес-отношений. Сотрудничество обогатит опыт TechnoWomen и поможет совместно поддерживать женщин в технологической индустрии.

KSBC — это некоммерческая организация, служащая мостом между Сингапуром и Казахстаном. Она организована с целью поддержки предприятий и частных лиц в обеих странах. KSBC организует нетворкинг мероприятия, бизнес-форумы, информационные семинары и общественные инициативы, укрепляющие деловые отношения.

«Мы рады, что TechnoWomen расширяет границы и укрепляет связи с мировыми лидерами в технологической индустрии», — отметили представители сообщества.