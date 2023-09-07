Digital Wave 2023: сегодня будет объявлен Digital Jedi года

Сегодня в Алматы проходит одно из крупнейших мероприятий рекламно-медийной отрасли — конференция Digital Wave.

Топовые эксперты, представляющие рекламные агентства, digital сейлз-хаусы, digital-платформы и сервисы, а также компании, активно использующие digital-коммуникации, выступят на одной площадке для обсуждения актуальных вопросов и вызовов рынка, а также расскажут собравшимся слушателям об актуальных на сегодняшний день направлениях в digital-среде.

Для тех, кто не может посетить Digital Wave 2023 офлайн, доступна онлайн-трансляция.

Главной особенностью мероприятия этого года стало вручение награды Диджитал Джедай. Победителя номинации определит жюри, в которое вошли:

— Адильбек Кадирбаев, Chief Digital Officer, АДВ Казахстан,

— Гани Жаркинбаев, директор и партнер рекламно-коммуникационного агентства Mosaic Agency,

— Алексей Радиванович, CEO, Admixer Central Asia,

— Марина Бузубаева, директор TV Media Digital Sail

— Данияр Танаев, руководитель коммерческого департамента по Центральной Азии, Яндекс.

Как стало известно, на номинацию выдвинуто 11 человек. Награду и приз — ноутбук Dell Latitude от Comportal — сможет получить только один номинант, который показал наиболее значимые результаты в одном из следующих направлений:

1. Внедрение инноваций в компанию: новые продукты, технологии или направления деятельности.

2. Разработка wow-кейсов в рекламных кампаниях с учетом сложности и новаторства.

3. Существенное и ощутимое повышение эффективности работы агентства/бренда/департамента.

4. Реализация значимых и полезных изменений/новшеств на диджитал-рынке.

Торжественное оглашение номинантов и победителя «Диджитал Джедай» состоится на Afterparty от AMDG после окончания конференции.

А в течение дня спикеры обсудят современные мировые тренды и ситуацию на рекламном диджитал-рынке Казахстана, насущные вопросы проведения тендеров, кадрового голода, развития и монетизации локального контента. Расскажут об актуальных подходах к аналитике, планированию и новых инструментах. Будет продолжена тема ИИ и его влияния в совокупности с общей диджитализацией на смежные маркетинговые отрасли — PR, event и управление репутацией. Программа мероприятия охватывает все ведущие направления цифровых коммуникаций и только зарождающиеся тренды, поэтому каждый специалист обязательно найдет для себя что-то полезное.

Конференция Digital Wave открывается в 10 утра и пройдет в ArtРoint по адресу Жандосова, 2Б.