Кибер-клубы могут воспользоваться новым тарифом «ALАN» от «Казахтелекома»

Тариф предлагает безлимитный доступ к интернету со скоростью до 500 Мбит/сек.

АО «Казахтелеком» представляет новый тарифный план «ALАN» для киберспортивных клубов. С его помощью владельцы клубов Казахстана смогут обеспечивать бесперебойную работу своего бизнеса — тариф «ALАN» позволяет загружать, стримить и общаться онлайн без ограничений.

«К нам обратились владельцы игрового бизнеса с предложением создать тариф, который полностью покроет их потребности в высоких интернет-скоростях, — рассказывает Абылай Джумагельдинов, директор по маркетингу и развитию ДКБ АО „Казахтелеком“. — Учитывая наши возможности, мы разработали тариф „ALАN“, который включает широкополосный доступ к интернету по технологии FTTx/ETTH. Также мы открыли возможность использования как статических, так и динамических IP-адресов, позволяющих обеспечить игровые клубы высокими интернет-скоростями».

К слову, сегодня в стране — порядка 700 игровых клубов. Больше всего клубов насчитывается в Алматы (179), в столице — 118, в Шымкенте — 86. В регионах, в среднем, по 20 кибер-арен. При открытии компьютерных клубов большое внимание уделяется качественному интернету — быстрый интернет и бесперебойная связь имеют ключевое значение в формировании репутации кибер-клуба. Эти факторы и были учтены при разработке тарифного плана «ALАN». Для удобства клиентов стоимость услуг адаптирована под масштабы игрового бизнеса и его индивидуальных предпочтений.

«Наш компьютерный клуб открылся в апреле. Мы постарались создать все необходимые условия, по аналогии лучших game-клубов Алматы. Мы понимаем, что для игроков очень важна скорость и устойчивый ping. Тариф „ALАN“ со скоростью связи 500 Мбит/с полностью оправдал наши ожидания. С такой скоростью интернета мы можем быстрее привлечь и сплотить в команды молодых, талантливых людей в мире кибер-спорта», — поделился руководитель игрового клуба JQ GAMES в г. Семей Айдар Жакупов.

Преимущества нового тарифа уже оценило более 30 владельцев бизнеса. Подключить новый тариф можно в любом Центре корпоративных продаж «Казахтелекома» или посредством мессенджера WhatsApp Business по номеру +7 (707-00) 0-01-60, а также через колл-центр 160.