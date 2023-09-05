В Астане открылся центр оборонных технологий Defence Tech Center

Организатором центра выступило Министерство обороны при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и международного технопарка Astana Hub.

В день открытия на площадке Defence Tech Center состоялся конкурс стартапов в области обороны Defence Tech Battle. Представители IT-компаний предложили свои разработки в номинациях «Лучшая инновационная технология в сфере обороны», «Лучшее решение для безопасности и защиты» и «Революционное решение в обороне».

Предварительно было отобрано 10 самых конкурентных проектов. В экспертное жюри вошли заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев, начальник Департамента военного образования и науки Министерства обороны генерал-майор Жумабек Ахметов, генеральный директор международного технопарка IT-стартапов Astana Hub Магжан Мадиев, председатель правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» Темиржан Абдрахманов, председатель правления АО «Казахстан ГИС Центр» Ания Байкенова.

По итогам конкурса лучшей инновационной технологией в сфере обороны признан трехмерный тактический симулятор «Геотактика» Дениса Зиновьева. Он предназначен для изучения топографии, занятий по огневой, тактической подготовке артиллерии, ПВО и управлению БПЛА.

Признанный лучшим решением для безопасности и защиты «Beren» Оспана Бауржана разработан для обеспечения надежной защиты от несанкционированной активности дронов.

Революционным решением в обороне был назван проект Абылайхана Жаканова Game of Drones, представляющий собой симулятор по управлению техникой в режиме онлайн. Военнослужащие из любого конца страны могут подключаться к дронам с помощью телефонов или компьютеров и учиться управлять ими. Симулятор позволяет также проводить учебные соревнования в форме командных битв.

Все 3 победителя получили сертификаты и по 5000 долларов. По словам Дархана Ахмедиева, работа по применению этих решений в Вооруженных силах продолжится.

«В этом году мы дадим возможность провести пилот этих проектов, и с нашей стороны будет налажена обратная связь, — продолжил замминистра обороны. — Feedback нужен для того, чтобы изобретатели могли улучшить свои продукты, и в следующем году мы попытаемся выйти на реальные контракты».

Представители Министерства обороны поблагодарили IT-комьюнити Astana Hub за идею создания Defence Tech Center. Во второй части мероприятия была организована networking-сессия, где собравшиеся обменивались идеями и обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества.

Defence Tech Center образован с целью поиска и отбора идей на основе широкого взаимодействия с инноваторами, изобретателями, учеными и стартап-предпринимателями.

Министерством обороны проводится работа по получению государственного задания для практического воплощения инновационных разработок. На данный момент сопровождение актуальных для оборонного ведомства проектов осуществляется при поддержке АО «Фонд науки» Министерства науки и высшего образования.