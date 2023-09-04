Samsung запустил сервис персонализированных блюд и рецептов на основе ИИ

Samsung Food — это индивидуальные рецепты, интеллектуальное планирование питания и совместимость с умным домом.

Samsung Electronics объявила о запуске Samsung Food — персонализированной платформы на базе искусственного интеллекта для приготовления блюд и выбора рецептов. Сервис доступен на восьми языках в 104 странах мира. Он предлагает богатый опыт приготовления блюд с помощью более чем 160 000 доступных рецептов, выступая в роли персонального помощника, который открывает новые блюда, составляет индивидуальные планы питания и заказывает ингредиенты через интернет. Сервис также поможет управлять кухонной техникой, предоставит пошаговые инструкции по приготовлению блюд и даст возможность делиться своими любимыми рецептами в социальных сетях.

Используя технологию искусственного интеллекта, Samsung Food выходит за рамки существующих возможностей, предоставляя единую платформу, которая адаптируется к индивидуальным потребностям и образу жизни своих пользователей. Для этого Samsung Food применяет обширную базу данных платформы питания Whisk, приобретенной Samsung Next в 2019 году. Whisk использует передовую технологию под названием Food AI, которая предлагает рецепты и блюда на основе персональных предпочтений пользователей и сезонности продуктов.

При поиске рецептов Samsung Food позволяет сохранять любые понравившиеся рецепты в личную папку. Приложение анализирует рецепты, стандартизирует их формат и упорядочивает для создания списка покупок на основе нужных ингредиентов. Пользователи могут получить доступ к сервису Samsung Food с мобильных устройств, а также с помощью холодильников Bespoke Family Hub. Приложение можно открыть на сенсорном экране холодильника, так оно даст рекомендации рецептов на основе имеющихся в холодильнике продуктов.

Сервис Samsung Food также предлагает возможность «персонализации» рецепта, т. е. изменения исходного рецепта с учетом личных предпочтений и пожеланий пользователя. Такую задачу выполняет специальный алгоритм на базе искусственного интеллекта Food AI. Исходный рецепт можно превратить в веганскую или вегетарианскую версию, либо внести в него другие изменения, например, чтобы получить рецепт, включающий в себя те ингредиенты, которые есть в наличии или сделать его более сбалансированным. Также можно создавать необычные сочетания и фьюжн-рецепты, например, корейские версии итальянских блюд, а также регулировать время приготовления или уровень кулинарного мастерства, требующийся для выбранного рецепта.

Благодаря подключению к экосистеме сервис Samsung Food позволяет устанавливать таймеры, разогревать духовые шкафы, задавать параметры работы кухонной техники точно по рецепту с помощью пошаговых режимов приготовления — все это можно выполнять с портативных устройств. Начиная с модели Bespoke Oven, Samsung планирует к концу года подключить к Samsung Food и другую кухонную технику, в том числе индукционные плиты Bespoke и микроволновые печи Bespoke. Помимо возможностей сервиса Samsung Food, доступных на момент запуска, компания Samsung продолжит развивать это приложение, добавляя в него новые функции и возможности. К концу года планируется обеспечить интеграцию сервисов Samsung Health и Samsung Food, чтобы пользователи могли получать рекомендации по рациону питания. Автоматическая синхронизация с сервисом Samsung Food такой информации, как индекс массы и состав тела, потребление калорий поможет пользователям достигать поставленных целей в сфере здоровья и самочувствия, а также поддерживать сбалансированное питание.

Технология Vision AI, внедрение которой запланировано на 2024 год, позволит сервису Samsung Food распознавать ингредиенты и блюда, снятые на смартфон, и давать подробную информацию о них, включая данные о питательной ценности. Проанализировав ингредиенты, приложение сможет порекомендовать наиболее подходящие рецепты для их использования, сохранить эти рецепты в коллекции и добавить в список покупок необходимые позиции.