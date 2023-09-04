В Алматы прошел ежегодный медиа-тренинг Huawei по ИКТ для журналистов

Он собрал вместе ведущих экспертов сферы информационно-коммуникационных технологий и представителей средств массовой информации.

В ходе тренинга рассматривались ключевые направления индустрии, такие как развитие ИКТ-рынка Казахстана, достижения облачных технологий, возможности беспроводной связи и инновационные решения.

Мероприятие, прошедшее при поддержке Министерства информации и общественного развития РК, было направлено на повышение осведомленности журналистов о тенденциях в области информационно-коммуникационных технологий и смежных тем. Поскольку сектор ИКТ играет ключевую роль в формировании экономики и общества во всем мире, хорошо информированная журналистика в этой сфере имеет первостепенное значение для повышения уровня знаний общества.

«Мы должны создать благоприятные условия для работников СМИ. В этом году впервые была принята „Информационная доктрина“, стратегический важный документ, который определяет наше видение именно в отрасли средств массовой информации. И в этом документе один из важных моментов — это повышение квалификации сотрудников СМИ, — отметил Нурлыбек Женисбекулы, заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития. — Отдельно хочу поблагодарить компанию Huawei, которая организовывает подобные мероприятия. Это очень важно для наших коллег, и мы заинтересованы в том, чтобы коллеги развивали именно отраслевую журналистику. Нам не хватает отраслевых профессиональных журналистов: журналисты-экономисты, журналисты-энергетики, журналисты, которые пишут о здравоохранении, искусственном интеллекте, ИКТ, Big Data и так далее. Мы как Комитет информации всегда поддерживаем подобные мероприятия».

На тренинге были представлены презентации известных экспертов в инфокоммуникационной области, интерактивные семинары и практические сессии. Медиа-тренинг не только обеспечил углубленное понимание возможностей ИКТ, но и способствовал созданию атмосферы сотрудничества, в которой участники могли обмениваться опытом и обсуждать лучшие кейсы в области технологических репортажей.

«В эпоху, отмеченную изобилием информации и стремительным технологическим прогрессом, роль средств массовой информации как никогда важна. Я рад сообщить, что этот тренинг стал возможным благодаря инициативе компании Huawei. Мировой лидер в области технологий и инноваций, Huawei также находится в авангарде продвижения медиаграмотности по всему миру. И сегодня мы являемся свидетелями исторического момента, поскольку эта инициатива впервые внедряется в Казахстане. Это красноречиво говорит о приверженности страны формированию информированного и технически подкованного журналистского сообщества», — отметил Сью Хай, заместитель генерального директора, Huawei Technologies Kazakhstan.

Одной из наиболее занимательных тем тренинга стало углубленное изучение современных тенденций развития ИКТ-сферы Казахстана. Участники получили более точное представление об отечественном рынке высоких технологий и динамике развития ИКТ-стартапов благодаря презентации Павла Коктышева, сооснователя и управляющего партнера MOST Holding. Эксперт поделился внутренними инсайтами об IT-рынке Казахстана, отметив, что Алматы становится центром креативной экономики и IT-хабом всего Центральноазиатского региона.

Большое внимание журналистов также привлекла тема индустрии беспроводной связи. Эксперт Huawei Technologies Kazakhstan Дмитрий Конарев в своем выступлении представил последние тренды беспроводной индустрии, раскрыв возможности в обеспечении сверхширокополосного подключения и стимулировании цифровой трансформации. Участники мероприятия получили всестороннее представление о беспроводном ландшафте, включая разработки в области 5G и Интернета вещей, и их влиянии на важнейшие сферы жизни.

Успех медиа-тренинга подчеркивает приверженность компании Huawei содействию обмену знаниями и продвижению доступной информации о передовых технологиях. Повышая осведомленность журналистов о сфере ИКТ и знакомя их с последними тенденциями и технологиями, Huawei прилагает все усилия для создания более информированного и взаимосвязанного общества.