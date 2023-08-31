Премьер-министр ознакомился с ходом цифровизации работы полиции

Широкое использование современных технологий в повседневной полицейской деятельности – одна из главных задач, поставленных Главой государства перед органами внутренних дел.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил Министерство внутренних дел, где ознакомился с использованием современных технологий для профилактики и раскрытия преступлений, ходом цифровизации работы полиции в целом и мерами по обеспечению безопасности школ в преддверии нового учебного года.

На сегодняшний день МВД внедряет видеонаблюдение по принципу «коврового покрытия» на улицах и в общественных местах городов республики. С помощью камер, выведенных в центры оперативного управления полиции, с начала года раскрыто 6 тыс. преступлений, пресечено 2,7 млн нарушений ПДД, а также 312 тыс. других административных правонарушений. В целом благодаря этому уровень преступности по стране в текущем году снизился на 17%.

«Мы уже много раз убеждались в том, что посредством цифровизации можно поднять уровень эффективности работы соответствующих государственных служб. Что мы видим: продуктивность резко возрастает, коррупциогенность — снижается. МВД не является исключением, здесь по разным направлениям есть хорошие результаты благодаря внедрению цифровых технологий. Мы поддерживаем эту работу. Нужно ее поступательно проводить в регионах и дальше», — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр также ознакомился с работой по обеспечению безопасности в школах. В частности, ему был продемонстрирован вывод записей с видеокамер и сигналов с тревожных кнопок, установленных в учебных заведениях, в ЦОУ и дежурные части полиции. В настоящее время этими мерами охвачено 3 654 школы, при этом видеонаблюдение ведется в 7,6 тыс. учебных заведениях. Работа по их подключению продолжается.

Также сплошным видеонаблюдением охвачены и служебные помещения ОВД. Всего установлено 18 тыс. камер. Они позволяют контролировать поведение как самих сотрудников, так и других участников рабочего процесса. Аналогичная работа ведется в учреждениях УИС. Так, в 52 колониях установлено 22 тыс. видеокамеры. Изображения выведены в ситуационный центр КУИС и органы прокуратуры.

Глава правительства оценил работу новых видеожетонов, приобретенных в рамках проекта «Цифровой полицейский». Устройство транслирует видео в режиме реального времени с выводом на рабочие места руководителей и других проверяющих. Программа, установленная на видеожетонах, не позволяет сотруднику полиции самостоятельно удалять видеозаписи, отключать устройство или скрывать свое местоположение.

Премьер-министру также рассказали об особенностях работы системы «Қорғау», которая помогает полиции обнаруживать нарушителей правил дорожного движения. Программа, анализируя данные с уличных камер, сигнализирует на планшет ближайшего полицейского о приближении к нему опасного водителя. Это может быть как злостный нарушитель ПДД, так и автолюбитель, управляющий машиной на большой скорости.

Наряду с этим Алихан Смаилов ознакомился с реализацией мер по усилению ответственности за насилие в семейно-бытовой сфере, результатами работы по оказанию госуслуг в области миграции и проектом CyberPol по противодействию интернет-мошенничеству. В частности, полиция совместно с операторами связи поставила технический заслон звонкам с подменных номеров, благодаря чему заблокировано уже 36,5 млн звонков от мошенников.

Напомним — 15 сентября в Алматы пройдет конференция PROFIT Smart City Day, посвященная «Умным городам».