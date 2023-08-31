Бизнес может воспользоваться новыми цифровыми услугами от «Казахтелекома»

Оператор взял курс на 100-процентный перевод юридических лиц из оффлайна на онлайн-формат продаж и обслуживания.

В рамках работы по переводу клиентов на онлайн-формат «Казахтелеком» расширяет функционал портала для бизнеса Ismet.kz и запускает новые цифровые услуги и сервисы.

В настоящее время корпоративные клиенты могут оформить 15 сервисных заявок в онлайн-формате. Среди них — счета на оплату, детализация к счет-фактуре, справка о подключенных услугах и т. д. Благодаря цифровым решениям пользователи экономят свое время, ведь теперь не нужно обращаться в офисы обслуживания, чтобы получить необходимые документы или оформить заявки. Все доступно в личном кабинете на портале Ismet.kz.

С начала этого года через личный кабинет Ismet.kz было оформлено почти 200 тысяч актов выполненных работ, 159 тысяч счет-фактур, более 36 тысяч счетов на оплату. Посредством Ismet.kz можно также отправить заявку на устранение повреждений без необходимости звонка на номер 165. В случае возникновения вопросов технические специалисты сами связываются с клиентом.

По сравнению с прошлым годом отмечается большой прирост по количеству полученных финансово-учетных документов, по визитам на портал и по глубине просмотров. Это свидетельствует о заинтересованности пользователей. При этом в компании понимают, что пользователю может понадобиться консультация менеджера. Поэтому сейчас разрабатывается возможность отправки сообщения персональному менеджеру напрямую через веб-сайт или мобильное приложение Ismet.kz. Сообщения клиентов будут поступать непосредственно на Whats App персонального менеджера.

«Цифровизация клиентского обслуживания — одно из приоритетных направлений улучшения качества сервиса. 80% транзакций, поступающих через цифровой канал обслуживания, уже проходит без участия менеджера, что говорит о востребованности такого функционала», — отметила Айкен Серкебаева, директор по цифровизации Дивизиона по корпоративному бизнесу АО «Казахтелеком».

«Благодаря порталу Ismet.kz. увеличилось число положительных отзывов абонентов. Клиенты, воспользовавшиеся функционалом личного кабинета на сайте, отмечают удобство и надежность. Кроме того, новый функционал высвободил время менеджеров в центрах корпоративных продаж. Теперь нам не нужно вручную оформлять документы, счета-фактуры, акты выполненных работ, акты сверки и т. п. Мы можем большую часть времени уделить продажам услуг», — добавила Дилара Мергембаева, специалист по продажам В2В Центра корпоративных продаж г. Алматы и Алматинской области ДКБ.

Помимо этого «Казахтелеком» проводит масштабную работу по редизайну портала и личного кабинета. Ismet.kz станет более современным, с удобной и улучшенной навигацией. Стоит отметить, что количество зарегистрированных пользователей портала растет ежедневно — на сегодня их уже более 100 тысяч. Это показатель популярности портала Ismet.kz и доверия предпринимателей по всему Казахстану.