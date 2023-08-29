Видеособеседование теперь можно пройти на портале электронной биржи труда

Новшество позволит работодателям экономить время, проводить многоэтапный отбор кандидатов и не откладывать встречу, если кандидат находится в отъезде

На портале электронной биржи труда Enbek.kz у работодателей появилась возможность проводить видеособеседования с кандидатами, которые разместили резюме. Для проведения видеособеседования не надо устанавливать дополнительные приложения. Функция абсолютно бесплатна и доступна в личном кабинете, передает Kazpravda.kz.

«Работодатель может предложить соискателю пройти видеособеседование, отправив приглашение и указав планируемые дату и время. Кандидат получает приглашение с активной ссылкой на подключение к видеозвонку на электронную почту. Если он будет готов пройти собеседование в таком формате, то ему нужно лишь подключиться к видеозвонку в назначенное время. Для прохождения видеособеседования кандидату нужно подключить к компьютеру камеру и микрофон, а также проверить устойчивость интернет-соединения, чтобы исключить технические сбои во время интервью с работодателем», — пояснили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.