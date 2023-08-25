TEDxAstana на скорости 5G от Altel

5G от Altel обеспечила прямую трансляцию крупнейшей конференции TEDxAstana 2023.

Главной темой TEDxAstana 2023 стал тренд Youniverse, который затрагивает вопросы кастомизации и ее влияния на философские концепции, этические дилеммы, общественные нормы и ожидания. Youniverse — также о важности оперативной адаптации глобальных трендов при сохранении идентичности и уникального культурного кода. Спикеры конференции затронули широкий спектр тем, а также потенциальные возможности искусственного интеллекта в различных сферах жизни. Для развития и активного применения нейросетей необходима крепкая техническая база, и операторы связи находятся в авангарде технологического развития, максимально вкладываются в развитие и модернизацию для обеспечения новых прорывов.

Участники TEDxAstana оценили высокий уровень организации: программа и активности в перерывах, техническое оснащение — удобное оборудование для прослушивания выступлений на казахском и русском языках.

В рамках конференции у участников была возможность не только протестировать 5G от Altel, но и оценить технологию. В большой промозоне можно было зарядить телефоны, отдохнуть, снять рилс на камеру 360, поиграть в игры и посмотреть научно-образовательные фильмы в VR-очках. Посетители были в восторге от такого погружения в будущее и возможности получить новые впечатления от невероятной скорости 5G и погружения в виртуальную реальность. Бренд еще раз подчеркнул свое новое позиционирование: такой же, как вы. Технологичный, направленный в будущее, расширяющий рамки привычного восприятия действительности, а также готовый предоставлять сервисы и решения, которые удовлетворяют самые разнообразные потребности в парадигме поддержки тренда Youniverse.