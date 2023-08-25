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Новую информационную систему презентовали для консульских служб МИД РК

К системе «Кандас» будет подключено 29 загранучреждений.

25 августа 2023 09:03, Profit.kz
Рубрики: Софт, Общество

Комитет по миграции МТСЗН РК совместно с АО «Центр развития трудовых ресурсов» презентовал автоматизированную информационную систему «Кандас» по присвоению статуса кандаса и выдаче карты «Ата жолы» для представителей консульских служб министерства иностранных дел РК, находящихся за рубежом, передает Kazpravda.kz.

Всего к системе «Кандас» будет подключено 29 загранучреждений. На сегодня уже подключены консульства в Австрии, Великобритании, Кыргызстане, Туркменистане, Турции, Монголии, Москве (Российская Федерация). Остальные будут подключены до конца этой недели. Работа в этом направлении продолжается.

Карта «Ата жолы» — это специальная виза, которая дает право получить вид на жительство. Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали, как получить карту «Ата жолы», разработанную по поручению президента.

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