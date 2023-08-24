Анонс: Digital Wave 2023 Алматы

Топ-персоны рекламно-медийной и маркетинговой сфер обсудят актуальные вопросы и вызовы рынка.

7 сентября в Алматы Центрально-Азиатская Рекламная Ассоциация (ЦАРА) проведет конференцию, посвященную цифровой рекламе и маркетингу — Digital Wave 2023. Мероприятие проводится уже во второй раз, оно стало традиционной площадкой для обмена опытом и информацией между специалистами рекламно-медийной индустрии различных digital-направлений и маркетологами. Конференция пройдет в Art Point (Жандосова, 2Б).

Топ-персоны рекламно-медийной и маркетинговой сфер, представляющие рекламные агентства, digital-сейлз-хаусы, digital-платформы и сервисы, а также компании, активно использующие digital-коммуникации, соберутся офлайн и обсудят актуальные вопросы и вызовы рынка, а также расскажут о технологиях в постоянно трансформирующейся digital-среде. Также будет доступна прямая трансляция из двух залов на площадках Казнета.

В конце конференции будет объявлен «Диджитал Джедай года». Его определит жюри, состоящее из опытных профессионалов. Оно выберет digital-специалиста, который показал наиболее выдающиеся результаты в одном из следующих направлений:

— внедрение инноваций в компанию: новые продукты, технологии или направления деятельности;

— реализация значимых и полезных изменений/новшеств на диджитал-рынке;

— разработка wow-кейсов в рекламных кампаниях с учетом сложности и новаторства;

— существенное и ощутимое повышение эффективности работы агентства/бренда/департамента, измеряемое по ключевым показателям успеха, таких как прирост прибыли и/или количество клиентов.

Помимо почетной награды «Диджитал Джедай 2023» получит ценный приз — ноутбук Dell Latitude от Comportal. Также гостей мероприятия будет ждать Afterparty от агентства AMDG с Dj’s — back to back, фуршетом-аперо и караоке — баттлом.