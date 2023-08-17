Внести изменения в свои документы можно на портале eGov.kz

Услуга реализована в рамках указа о дебюрократизации Президента РК.

На портале электронного правительства казахстанцы сами могут внести изменения в актовых записях о рождении, перемене ФИО, заключении и расторжении брака, об усыновлении либо удочерении и о смерти. Новая услуга предусматривает намеренное внесение изменений в документы (не ошибочно внесенные изменения) при наличии достаточных оснований и отсутствии спора между заинтересованными лицами. К примеру, перемена имени, фамилии и отчества.

С помощью новой услуги «Внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния» можно подать заявку для внесения изменений в актовых записях и на перевыпуск документов, указав основания и прикрепив подтверждающие документы.

При каких случаях можно внести изменения в свои документы:

— при перемене фамилии, имени и отчества;

— в случае отмены решения суда об установлении отцовства;

— при поступлении заявления матери, не состоящей в браке, о внесении в запись акта о рождении ребенка сведений об отце ребенка;

— если в момент регистрации акта гражданского состояния были допущены ошибки (искажения, пропуск сведений или отдельных слов);

— при установлении в судебном порядке неправильности в записи актов гражданского состояния;

— при изменении фамилии супруга (супруги) в связи с расторжением брака или признанием брака недействительным;

— в связи с решением суда об отмене или о признании усыновления (удочерения) недействительным, а также признании брака недействительным;

— при изменении национальности;

— при изменении фамилии и отчества несовершеннолетнего в связи с переменой фамилий родителей и имени отца и т. д.

«Многие казахстанцы не знают, что при желании в актовых записях можно внести изменения самостоятельно на eGov.kz. Этим самым вы подаете заявку также на перевыпуск свидетельства о рождении, о заключении брака и о расторжении брака с внесенными изменениями в документах. К примеру, если раньше чтобы самому поменять фамилию приходилось идти в ЦОНы, то сейчас это можно сделать электронно и не стоять в очередях», — отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Услугу на портале электронного правительства можно найти в разделе «Главная» — «Гражданам» — «Семья». Результат услуги появится в виде уведомления в статусной странице и личном кабинете портала eGov.kz. Готовый документ необходимо забрать в ЦОНе, указанном в заявке.

Обновления реализованы в рамках Указа о дебюрократизации Президента РК, важным значением которого является цифровая трансформация и системный реинжиниринг всех сфер государственного управления. Услуга стала доступна благодаря интеграции информационных систем Министерства юстиции РК, Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и АО «Национальные информационные технологии».