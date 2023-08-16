Крупнейший маркетплейс Китая заинтересован в продвижении казахстанских товаров

Как казахстанским экспортерам найти международных покупателей и совершать успешные продажи на маркетплейсе Alibaba.com?

Об этом на площадке QazTrade рассказали представители крупнейшей торговой интернет-платформы Китая и ее сервисные партнеры. В Казахстане выход предприятиям малого и среднего бизнеса на международный B2B маркетплейс стал возможен с 2020 года. Такая услуга предоставляется за счет государства в качестве меры поддержки отечественных товаропроизводителей, ориентированных на экспорт.

Как сообщила на встрече с предпринимателями заместитель генерального директора Центра развития торговой политики QazTrade Асель Егембердиева, за три года статус «Gold Supplier» (Золотой поставщик) получили более 200 компаний. За это время они реализовали немало успешных кейсов.

«Почему господдержка оказывается „золотым“ аккаунтам? Потому что, во-первых, мы отбираем верифицированные компании. Во-вторых, не каждая компания, и, в частности, малые предприятия, готовы оплатить за премиальный аккаунт порядка трех тысяч долларов. Государство в целях стимулирования экспорта и увеличения казахстанских компаний на международной платформе оказывает такую поддержку», — пояснила Асель Егембердиева.

О возможностях глобальной торговой площадки на встрече с бизнесом рассказали вице-президент по стратегическому развитию Alibaba Group Крис Зоу и старший бизнес-менеджер по Центральной Азии Дэниел Чжоу.

Сегодня на маркетплейсе Alibaba.com представлено 230 тыс. «золотых» поставщиков из 40 индустрий со всего мира, 5 900 подкатегорий и более 200 млн товаров. Ежедневно на платформе размещается свыше 400 тыс. запросов покупателей. В числе самых крупных стран-потребителей маркетплейса лидируют США, Бразилия, Австралия, Великобритания.

По словам Криса Зоу, наиболее популярные товары — еда и напитки, сельхозпродукция, товары для красоты и здоровья, одежда. Большинство из них способны поставлять казахстанские предприятия и компании соседних стран региона. Если раньше Alibaba.com был заинтересован в поставщиках из Вьетнама и США, то с этого года площадка решила сфокусироваться на Казахстане.

«Мы увидели большую бизнес-активность, как среди продавцов, так и среди покупателей по количеству запросов, которые направляют в адрес казахстанской продукции, — поделился данными представитель Alibaba Group. — Сейчас мы проводим исследования о том, какие категории товаров имеют большую экспортную ориентированность, исследуем их потенциал, вместе с QazTrade определяем компании, которые могут иметь успех на площадке. На основе собранной информации будем разрабатывать новую стратегию развития и план действий».

На какой же товар сделать ставку казахстанским производителям? Дэниел Чжоу рекомендует обратить внимание на тренд № 1 — снэки и кондитерские изделия, следующая группа — орехи и семена. Много запросов приходит на сухофрукты и консервированную продукцию, халяльное мясо тоже востребовано на платформе.

«Очень популярны кондитерские изделия, люди их ищут, хотят покупать. Такой интересный факт, тренд на экопродукты наблюдается в Бангалдеш и Пакистане, а там население довольно большое», — отметил Дэниел Чжоу.

Что касается потенциальных рынков сбыта, то чаще всего казахстанские экспортеры совершают сделки через онлайн-платформу с партнерами из соседних стран: России, Узбекистана, Кыргызстана. Много на площадке покупателей из Восточной Европы. Большое количество завершенных продаж в эти страны объясняется выстроенной и понятной логистикой.

Вместе с премиальным статусом казахстанские предприятия получают доступ к инструментам маркетплейса (реклама, онлайн-переводчики, сервис публичных запросов) и аналитике. На странице торговой площадки покупатели могут видеть онлайн-магазин продавца, где размещена информация о товаре, компании, каталог с наименованиями товаров.

Но получить «золотой» аккаунт — это только полдела. Налаживание эффективной работы с потенциальными партнерами и успех в продажах во многом зависит от усилий самих бизнесменов.

«Самые ориентированные на результат предприниматели ведут мониторинг внутри компании, закрепляют ответственного менеджера, владеющего английским языком, для работы на платформе, собирают базу контактов, взаимодействуют с сервисными партнерами. QazTrade со своей стороны предоставляет экспортерам возможность обучиться нюансам e-commerce, а также оказывает консультационные услуги», — заключила Асель Егембердиева.

Отмечается, что АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» оказывает меры государственной поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса по возмещению части затрат на экспорт обработанных товаров, сбыту казахстанской несырьевой продукции, способствует наращиванию экспортного потенциала Казахстана. Единственным акционером «QazTrade» является Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан.