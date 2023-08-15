Статус ОСМС и отображение платежей можно проверить в приложениях банков

Застрахован или не застрахован налогоплательщик, можно проверить в приложениях Halyk Банка, Банка ЦентрКредит и Kaspi Bank

Фондом социального медицинского страхования продолжается работа по расширению доступных способов проверки статуса застрахованности в системе ОСМС и отображению платежей за последние 12 месяцев. Сервис проверки статуса потребителя медицинских услуг теперь внедрен и в мобильных приложениях, передает Учет.kz.

При наличии неуплаченных периодов из последних 12 месяцев в приложениях банков можно оплатить взносы за них. После проверки платежей будет присвоен статус «ЗАСТРАХОВАН».

Напомним, также проверить свой статус можно с помощью следующих информационных сервисов: мобильное приложение Qoldau 24/7; официальный сайт fms.kz; @SaqtandyrýBot в Telegram; Контакт-центр 1414; мобильное приложение Damumed.

Проверить свой статус в системе ОСМС и получить информацию о произведенных выплатах можно также на сайте электронного правительства egov.kz в разделе «Здравоохранение» через государственную услугу «Предоставление информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе обязательного социального медицинского страхования».