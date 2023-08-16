ЕЭК и Посольство КНР обсудили развитие электронной торговли

Среди главных тем, которые рассматривались в ходе встречи — снижение беспошлинного порога.

Вопросы развития электронной торговли между Евразийским экономическим союзом и Китайской Народной Республикой рассмотрели на совещании в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии. В мероприятии приняли участие представители таможенного и торгового блоков Комиссии, а также посольства КНР в России.

Среди главных тем — снижение беспошлинного порога и начисление НДС в отношении розничных товаров, ввозимых на территорию ЕАЭС путем трансграничной электронной торговли, а также их таможенное администрирование. Отдельное внимание было уделено организации второго заседания Подкомитета по таможенному сотрудничеству и упрощению процедур торговли, в рамках которого с китайскими коллегами планируется рассмотреть широкий круг вопросов таможенного сотрудничества.

«ЕЭК уделяет серьезное внимание развитию торгово-экономических отношений Союза с его ведущими торговыми партнерами и интеграционными объединениями, устойчивому развитию трансграничной электронной торговли между ЕАЭС и Китаем», — отметил директор Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Сергей Владимиров.

По его словам, создание эффективного механизма таможенного администрирования товаров электронной торговли имеет важное экономическое значение в современных условиях развития евразийской интеграции, в том числе в рамках сотрудничества с китайской стороной.

20 июня 2023 года Коллегия Комиссии приняла распоряжение № 88 «О проекте Соглашения об электронной торговле в Евразийском экономическом союзе», а уже 23 июня 2023 года Совет Комиссии принял распоряжение № 20 «О проекте Протокола о внесении изменений в Договор о таможенном кодексе ЕАЭС от 11 апреля 2017 года», который предусматривает новое правовое регулирование для товаров, приобретаемых гражданами с применением интернет-ресурсов.